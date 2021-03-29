نقل وملاحة

«الماشية أول من عبرت».. رئيس قناة السويس : الملاحة تحركت ومنتظر عبور 113 سفينة

خلال الـ24 ساعة المقبلة
نادية سلام 9:42 م, الأثنين, 29 مارس 21 9:42 م, الأثنين, 29 مارس 21

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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عودة الملاحة بالمجرى الملاحي من المدخلين الشمالي والجنوبي في السادسة من مساء اليوم الاثنين عقب الانتهاء من اعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية ever given .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس هيئة قناة الويس بمدينة الاسماعيلية مساء الاثنين.

وأكد ربيع أنه من المنتظر أن تشهد القناة خلال الـ24 ساعة المقبلة عبور 113 سفينة في تنفيذ أقوى وأكبر خطة تسيير للملاحة يسجلها تاريخ قناة السويس.

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وقال إن أول 3 سفن تم السماح لهم بالمرور كانت السفن المحملة بالماشية حرصا على سلامة الماشية .

ووصف ربيع عملية التعويم بأنها الأكبر من نوعها، مؤكدا أنه لأول مرة في العالم يتم تعويم سفينة حاويات بهذه الحمولة دون تخفيف حمولتها.

وقال إن عمال قناة السويس نجحوا في 6 أيام في تعويم واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم في واقعة تعد الأولى من نوعها، وكانت في أي مكان تنفذ في فترة لا تقل عن 3 شهور

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وأكد أننا من اليوم الأول ونحن وضعنا 3 سيناريوهات لتعويم السفينة كان أولها القطر وثانيها التكريك والقطر وثالثها وهو الأصعب تخفيف الحمولة.

وأضاف: “من اليوم الأول أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الإمكانيات لتوفير أدوات السيناريوهات الثلاثة”.

وقال إنه أخبر الرئيس أن السيناريو الثالث تخفيف الحمولة يتطلب معدات غير متواجدة في الشرق الأوسط وكان رد الرئيس بسرعة التعاقد لشراء كافة المعدات والمستلزمات اللازمة لتعويم السفينة .‏

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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