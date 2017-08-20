الماسة للوساطة تستهدف 100 مليون جنيه أقساطا في عامها الأول

خطة لافتتاح 6 مكاتب تمثيل بشرق وغرب الدلتاالشاذلي جمعة:قال خالد وجدى، رئيس مجلس إدارة شركة «الماسة لوساطة التأمين» إن شركته تستهدف جلب 100 مليون جنيه أقساطا خلال عامها الأول فى السوق، وتركز على فرعى تأمينات السيارات والتأمين الطبى، مضيفا أن شركة «ضمان للوساطة التأمينية» و

خطة لافتتاح 6 مكاتب تمثيل بشرق وغرب الدلتا

الشاذلي جمعة:

قال خالد وجدى، رئيس مجلس إدارة شركة «الماسة لوساطة التأمين» إن شركته تستهدف جلب 100 مليون جنيه أقساطا خلال عامها الأول فى السوق، وتركز على فرعى تأمينات السيارات والتأمين الطبى، مضيفا أن شركة «ضمان للوساطة التأمينية» والتى يرأس مجلس إدارتها أيضا، جلبت 60 مليون جنيه أقساطا خلال العام الماضى، وتستهدف جلب 70-100 مليون جنيه أقساطا خلال العام الجارى.

وأوضح أن إعادة تقييم أصول العملاء منذ قرار تعويم الجنيه، ساهم فى زيادة مبالغ التأمين بالوثائق، وبالتالى حجم الأقساط المستهدفة لشركات التأمين، لافتا إلى تأثر التأمين التكميلى بانخفاض مبيعات السيارات بعد الارتفاع الكبير فى أسعارها، كما شهد التأمين البحرى ركودا؛ بسبب ضعف حركة التجارة والاستيراد والتصدير.

وكشف وجدى أن «الماسة» لديها 6 مكاتب تمثيل فى منطقة القاهرة الكبرى حاليا، ويبلغ رأسمالها المصدر 2 مليون جنيه مدفوع منه النصف، بينما يبغ رأسمال «ضمان للوساطةس 4.8 مليون جنيه وتخطط لزيادته إلى 6 ملايين جنيه العام الجارى، موضحا أن شركته تستعد لإضافة 4 مكاتب تمثيل جديدة لها العام الحالى بمنطقتى غرب وشرق الدلتا بعد الانتهاء من دراسة تلك المناطق، معتبرا أن شركة «ضمان» تركز أكثر على تأمينات الممتلكات: مثل الحريق والأخطار الإضافية والسيارات والتأمين البحرى، بينما تسعى «الماسة» إلى التوسع فى تأمينات الحياة والطبى إلى جانب السيارات.

وأضاف خالد وجدى أن شركة «ضمان للوساطة التأمينية» حصلت على المركز الثالث بين شركات التأمين التى تتعامل مع «مصر للتأمين» من حيث حجم العمليات والأقساط التى جلبتها لصالح الأخيرة، كما حصلت على المركز الأول من بين شركات الوساطة التى تعمل مع شركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، مشيرا إلى أن الشركة تعمل أيضا مع كل من «قناة السويس للتأمين» و«إسكان للتأمين» و«المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات و«أليانز للتأمين» فضلا عن «الدلتا للتأمين» و«وثاق للتأمين التكافلي».

وأشار إلى تعاقد «الماسة للوساطة» مع شركة «الدلتا للتأمين» لتسويق التأمين الإجبارى لصالح الأخيرة، بعد سماح الهيئة بالإصدار والتسويق الإلكترونى ومنح الوسطاء فرصة للتسويق الإلكترونى فى نشاط الإجبارى لصالح شركات التأمين، لافتا إلى خطة «الماسة» لاستحداث إدارة متخصصة فى تأمينات الحياة؛ لتنويع محفظة الشركات وتوسيع قاعدة العملاء بجانب خدمة العملاء الحاليين، وتلبية احتياجاتهم من التغطيات التأمينية المختلفة فى جميع فروع تأمينات الممتلكات والحياة.

واعتبر أن سوق التأمين المصرية سوق مفتوحة، وتحتاج إلى فكر جديد للتطوير وخلق فرص جديدة للنمو مثل التوسع فى المحافظات عبر اتجاه الوسطاء لمناطق جديدة وجذب شرائح جديدة من العملاء، لافتا إلى أن الوسطاء وشركات التأمين يركزون على منطقتى القاهرة الكبرى والإسكندرية، إذ تتركز بهم الأعمال والمناطق الصناعية والتجارية، ويتنافسون على نفس الشريحة من العملاء دون التوسع فى باقى محافظات الجمهورية والتى بها فرص نمو واعدة.

وضرب وجدى مثالا بمدينة أسيوط، وهى منطقة واعدة وسعر متر الأرض بها يبلغ آلاف الجنيهات ببعض المناطق لتنافس مدينة القاهرة، بما يشير إلى الطلب الكبير على الأرض هناك، ووجود مناطق صناعية بالصعيد وأخرى تجارية وهى استثمارات بالمليارات وتحتاج إلى تغطية تأمينية.

واعتبر أن سوق الوساطة التأمينية لم تتشبع رغم عدد شركات الوساطة الكبير التى تأسست والتى تبلغ حاليا 74 شركة، إذ توجد بعض الشركات المشطوبة وأخرى متوقفة عن العمل، مؤكدا أن سوق التأمين تواجه العديد من التحديات، وأبرزها ضعف الوعى التأمينى فى المجتمع المصرى، لافتا إلى أن الوسطاء لهم دور كبير فى نشر الوعى وتكوين حلقة وصل بين العملاء والشركات، مطالبا بضرورة تبنى الدولة للقطاع ونشر الوعى التأمينى مثل فرض أنواع معينة من التأمين إلزاميا مثلما هو موجود فى بعض الدول الأوروبية كفرنسا.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «الماسة لوساطة التأمين»، ضرورة تمتع الوسيط بالمصداقية فى التعامل مع العميل والشفافية فى توضيح تغطيات واستثناءات الوثائق والسمعة الطيبة لتحسين صورة القطاع، واستمرار التواصل مع العملاء، وهو ما نجحت فيه شركات الوساطة والتى منحت العميل الثقة فى التعامل مع كيان مؤسسى لها مقر وبيانات يستطيع العميل الرجوع لها فى أى وقت ويحفظ حقوقه ويتواصل معها أثناء تسوية التعويضات، خلافا للوسيط الفرد الذى ليس له مقر ثابت وينتهى دوره بالحصول على العمولة.

وأوضح أن الإصدار والتسويق الإلكترونى والذى سمحت به الهيئة العامة للرقابة المالية عبر ضوابطها مؤخرا هو بداية حقيقية لتطوير القطاع، وتقليل تدخل العنصر البشرى فى الإصدار والتغلب على المشكلات الخاصة بالتأمين الإجبارى، إذ سمحت الهيئة بمشاركة شركات الوساطة فى التسويق الإلكترونى لصالح شركات التأمين فى وثائق الإجبارى مثل السيارات وتأمينات السفر والتأمين متناهى الصغر.