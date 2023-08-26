«المارد المصري للتجارة والتوكيلات» تفوز بتوريد قطع غيار لمترو الأنفاق

قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، التابعة لوزارة النقل، بترسية توريد قطع الغيار الخاصة بالعمرة الجسيمة لقطارات المترو بالخط الثاني على شركة المارد المصري للتجارة والتوكيلات.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه تنافس على المناقصة عدد من الشركات، كان أهمها الشركة الأهلية للتجارة والصناعة.

وخلال مارس الماضي، أعلنت الشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو القاهرة الكبرى طرح مناقصة دولية توريد قطع غيار لزوم العَمرة الجسيمة لقطارات المترو بالخط الثاني.

وأكدت الهيئة أن المناقصة متاحة للشركات الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتصل مدة التوريد إلى 12 شهرًا من تاريخ سريان العقد، مع إلزام المتقدمين للمناقصة بتقديم تفويض من مُصنع أصلى للقطار.

وأتاحت الهيئة التقديم للمناقصة حتى 10 أبريل الماضي، وذلك كموعد لفض المظاريف الفنية للمناقصة، حيث اشترطت على مقدمى العطاءات من الشركات المحلية أن يكون بلد المنشأ دول اليابان أو كوريا الجنوبية أو أوروبا أو أمريكا أو مصر، مع ضرورة تقديم بيان بسابقة الأعمال فى مدة لا تقل عن 5 سنوات، على أن تكون متضمنة العملاء والكميات وعدد السنوات فى مجال السكك الحديدية أو المترو.

وتعمل وزارة النقل من خلال الهيئة القومية للأنفاق على صيانة وتطوير خطى مترو الأنفاق الأول والثانى، ومن المخطط إعادة تأهيل وتوريد قطارات جديدة،

بالإضافة إلى عمل عَمرات ورفع كفاءة 35 قطارًا بالخط الثانى لتكون جميع قطارات الخط مكيفة، وشراء قطارات جديدة من شركة هيونداى روتم الكورية، وجرارات من شركة سوكوفير الفرنسية للخط الثانى، مع مساهمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تمويل وتحديث الخط الثانى بقيمة تصل إلى 240 مليون يورو.

وافق مجلس الوزراء، خلال فبراير الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين حكومة مصر، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقَّع فى القاهرة بتاريخ يوليو بمبلغ 1.8 مليون يورو.