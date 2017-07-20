المادة 109 من قانون الجهاز المصرفى تطيح برؤساء البنوك الحاليين

❏ ضرورة إعادة نظر فى نقل اختصاصات مجلس إدارة «المركزى» إلى «المحافظ» ❏ اقتطاع %5 من صافى أرباح البنوك لصندوق التطوير مبالغ فيه ويثير شبهات دستوريةالمال-خاصقالت اللجنة المشكلة من اتحاد بنوك مصر لدراسة مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى إن القانون يعد نقلة م

❏ ضرورة إعادة نظر فى نقل اختصاصات مجلس إدارة «المركزى» إلى «المحافظ»

❏ اقتطاع %5 من صافى أرباح البنوك لصندوق التطوير مبالغ فيه ويثير شبهات دستورية

المال-خاص

قالت اللجنة المشكلة من اتحاد بنوك مصر لدراسة مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى إن القانون يعد نقلة مصرفية فى بعض ما جاء به من تحقيق مطالب البنوك بشأن الاعتراف بالحجية القانونية للمستندات الإلكترونية للمعاملات المصرفية، واستيفاء رسوم التنفيذ عن بيع الأصول والأموال المرهونة للبنوك من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع.

فيما أبدت اللجنة عدداً من التوصيات كان من أهمها، وفق نص محضر الاجتماع الذى حصلت عليه «المال»، ضرورة إعادة النظر فى قيام مشروع القانون بنقل كثير من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة البنك المركزى لتكون بيد المحافظ.

كذلك زيادة المبالغ التى يفرضها البنك المركزى مقابل إجراءات الترخيص والإشراف والرقابة على نحو مبالغ فيه قد يزيد 10 أمثال المبالغ الحالية، وفرض نسبة لا تزيد على 5 % من صافى أرباح البنوك لصالح صندوق تحديث وتطوير القطاع، واعتبر التقرير ذلك مخالفاً للسياسة التشريعية للدولة وتشجيع الاستثمار، ويشكل عبئا ماليا كبيرا يقتطع من أرباح البنوك الخاصة ويؤثر سلبا وبشكل جوهرى على عائد حقوق الملكية، دون تحقيق أى منفعة.

وأشارت اللجنة الى أن تحديد نسبة 5 % من صافى أرباح البنك دون وضع حد أقصى لها قد يثير بعض الشبهات الدستورية فيما يتعلق بالتداخل غير المبرر دستوريا على حقوق الملكية الخاصة، كما انه قد يترتب عليها تفاوت فى قيمة الاشتراكات طبقا لنتائج الأعمال بما يخل بمبدأ المساواة بين البنوك.

وأجمعت اللجنة على ضرورة إلغاء المادة 109 من مشروع القانون والتى تتضمن استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين وحرمان المصارف من هذه الخبرات فور صدور القانون، فضلا عن أنه قد «لا يكون من المناسب للبنك المركزى مراقبة الأفكار وتداول الآراء بمجالس إدارات البنوك»، لافتة الى أن ذلك قد ينطبق فقط على البنوك المتعثرة التى قد تتطلب الحصول على دعم مالى من الدولة، مؤكدة أن تطبيق المادة المشار اليها يؤثر سلبا على صلاحيات الجمعية العامة ومجالس ادارات البنوك ومناخ الاستثمار بشكل عام.

وانفردت “المال” بنشر النص الكامل لمواد مشروع القانون الجديد على 4 أجزاء :



تضمن الجزء الأول المواد من 1 حتى 38



وشمل الجزء الثانى المواد من 38 حتى 82





كما شمل الجزء الثالث المواد من 82 حتى 121





فيما تضمن الجزء الرابع والأخير المواد من 121 حتى 170