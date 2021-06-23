المؤشر يواصل اداءه الإيجابى للجلسة الثانية بدعم من صعود «CIB»

واصل مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» حركتهُ الإيجابية للجلسة الثانية على التوالى بدعم من نشاط السهم القيادى «التجارى الدولي».

وقال محللون فنيون، إن السوق تمكنت من تجاوز مستوى المقاومة الأول عند 10200، مؤكدين أن ذلك سيدفعها لاستكمال الحركة الصاعدة نحو 10300 و10400 نقطة على المدى القصير.

وأشاروا إلى أن تلك الحركة مدعومة بوصول عدد كبير من الأسهم وخاصة القياديات لمستويات سعرية متدنية نتج عنها رغبة من قِبل المؤسسات الأجنبية لضخ أموال جديدة بتلك الأسهم إذ بلغت مشترياتها بجلسة أمس حوالى 22.3 مليون جنيه.

وانهى «EGX30» تعاملاتهُ بجلسة الثلاثاء على صعود بنسبة %1.4 إلى 10206 نقاط، فيما هبط «EGX70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.45 وسجل 2360 نقطة، وصعد «EGX100» الاوسع نطاقًا %0.17 إلى 3322 نقطة، ونظيرهُ متساوى الأوزان «EGX50» بـ %0.41 إلى 2219 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم بجلسة –أمس- حوالى 1.7 مليار جنيه، فيما جرى التداول على نحو 192 سهما، صعد من بينها 86 سهما، وانخفض 78 ولم يتغير أداء البقية، وسجل رأس المال السوقى حوالى 649.015 مليار جنيه، فيما شهد سوق خارج المقصورة تنفيذ تداولات بقيمة قاربت 4 مليارات جنيه.

وإتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بواقع 19 و44.7 مليون جنيه على التوالي، فيما إتجه المتعاملون المحليون للبيع بقيمة 63.6 مليون جنيه.

بداية قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن البورصة المصرية نجحت فى اختبار نطاق المقاومة عند 10100 – 10150 نقطة، وأغلقت أعلاهُ.

ولفت إلى أن تمكن «EGX30» من تجاوز 10250 نقطة، سيفتح لهُ الباب نحو مزيد من الصعود عند مستويات 10450 نقطة.

وأشار النمر، إلى أن السوق لديها فرصة لاستكمال تلك الحركة الصاعدة حتى الوصول لمستويات 10750 نقطة، موصيًا المتعاملين بالانتقائية على صعيد اختيار الأسهم وتوخى الحذر.

وقال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن السوق استكملت أمس الثلاثاء حركتها الصاعدة التى بدأتها بجلسة الإثنين بدعم من استمرار الأداء الجيد للقيادى «التجارى الدولي».

وأضاف أن السوق تمكنت من اختراق مستوى المقاومة الثانى عند 10200 نقطة، موضحًا أن لديها فرصة للتحرك نحو 10300 ثم 10400 نقطة على المدى القريب.

وأشار عيد إلى أن الأسهم القيادية وصلت خلال الفترات الماضية لمستويات متدنية وأسعار مغرية، جذبت المؤسسات الأجنبية للشراء بها.

وقال إن سهم «التجارى الدولي» لديه مستهدف عند 54 جنيها على المدى القريب فيما تظل منطقة 50 جنيه بمثابة دعم لهُ وكان أغلق تعاملات أمس بصعود %1 وعلى جانب آخر، قال إن «فوري» يستهدف مستوى 20 ثم 21.60 جنيه. وعلى صعيد المؤشر السبعينى قال إن التراجع المحدود جاء بسبب ضغوط جنى أرباح طفيف على أسهم المضاربة، موضحًا أن تماسك المؤشر أعلى دعم 2340 نقطة، سيدفعهُ نحو 2400 ثم نحو القمة السابقة 2470 نقطة