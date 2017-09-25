المؤشر نيكي يرتفع 0.70% في بداية التعامل بطوكيو

بورصة وشركات المؤشر نيكي يرتفع 0.70% في بداية التعامل بطوكيووكالات:سجل المؤشر نيكي القياسي ارتفاعا في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وصعد نيكي 0.70 في المائة مسجلا 20439.43 نقطة كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 في المائة إلى 1674.33 نقطة. 25 سبتمبر، 2017 25 سبتمبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر وكالات:سجل المؤشر نيكي القياسي ارتفاعا في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين. وصعد نيكي 0.70 في المائة مسجلا 20439.43 نقطة كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 في المائة إلى 1674.33 نقطة.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر