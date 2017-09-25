بورصة وشركات

المؤشر نيكي يرتفع 0.70% في بداية التعامل بطوكيو

وكالات:سجل المؤشر نيكي القياسي ارتفاعا في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وصعد نيكي 0.70 في المائة مسجلا 20439.43 نقطة كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 في المائة إلى 1674.33 نقطة.
25 سبتمبر، 2017 25 سبتمبر، 2017

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وكالات:

سجل المؤشر نيكي القياسي ارتفاعا في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وصعد نيكي 0.70 في المائة مسجلا 20439.43 نقطة كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 في المائة إلى 1674.33 نقطة.

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