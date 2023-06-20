المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ينخفض متأثرا بتراجع أسهم التعدين والسلع الفاخرة

أغلقت الأسهم الألمانية منخفضة يوم الثلاثاء مع هبوط سهم شركة لانكسيس لصناعة الكيماويات بعدما خفضت توقعاتها للأرباح بينما لم يفلح الخفض المتواضع لسعر الفائدة في الصين في رفع معنويات المستثمرين تجاه أسهم الشركات الأوروبية المتعرضة للسوق الصينية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.6 % مواصلا هبوطه بعدما ارتفع لمستوى قياسي يوم الجمعة. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % هو الآخر.

وهوى سهم لانكسيس 15.4 % مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات بعدما خفضت الشركة تقديراتها للأرباح في الربع الثاني من العام وتوقعاتها للأرباح الأساسية للعام بأكمله وقالت إنها لا تتوقع تعافي الطلب في يونيو مع استمرار العملاء في تقليل مخزوناتهم.

وتراجع مؤشر قطاع الكيماويات 0.9%.

وخفضت الصين يوم الثلاثاء سعر الفائدة القياسي على الإقراض وسط خشية المستثمرين من أن يكون مقدار الخفض أقل من المطلوب لإنعاش التعافي الاقتصادي البطيء وانتظارهم لحزمة تحفيز أكبر.

وانخفض مؤشر الموارد الأساسية 2.2 % وهبط سهم إل.في.إم.إتش عملاق السلع الفاخرة 0.9%.

وحد مؤشرا المرافق والرعاية الصحية من خسائر المؤشر ستوكس 600.

وارتفع سهم سانوفي 3.7 % ليدعم مؤشر قطاع الرعاية الصحية.