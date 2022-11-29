المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يغلق الثلاثاء متراجعا وسط آمال رفع قيود كوفيد

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي وسط تعاملات حذرة اليوم الثلاثاء إذ عوض انخفاض أسهم قطاعي التكنولوجيا والكيماويات أثر قفزة في الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية بفعل آمال في أن تخفف بكين قيود كوفيد-19 الصارمة عقب الاحتجاجات التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وأغلق المؤشر الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة في جلسة متقلبة بعدما ارتفع 0.53 بالمئة.

أداء المؤشر ستوكس 600

أصدرت الصين مذكرة بتكثيف تطعيمات كورونا لكبار السن وقال مسؤول كبير بوزارة الصحة إن شكاوى الجماهير من القيود المرتبطة بالجائحة في البلاد سببها المبالغة في التنفيذ لا من التدابير في حد ذاتها.

وارتفعت أسهم شركات التعدين وشركات النفط الكبرى 2.7 بالمئة و1.8 بالمئة على الترتيب مقتفية أثر أسعار المعادن والخام بينما هبطت أسهم التكنولوجيا والكيماويات 1.2 بالمئة و1.7 بالمئة على التوالي.

وساعد صعود الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم البنوك المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن للتفوق على مؤشرات الأسهم في باريس وفرانكفورت