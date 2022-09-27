المؤشر ستوكس الأوروبي يرتفع في مستهل الثلاثاء بعد عمليات بيع لثلاثة أيام

سجل مؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية، مدعومة بالمكاسب التي حققتها أسهم شركات صناعة السيارات والمواد الأساسية بعد عمليات بيع سريعة استمرت ثلاثة أيام بفعل مخاوف من الركود العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وجاءت شركة المدفوعات الإيطالية “نيكسي” على رأس المؤشر القياسي على خلفية كشفها عن توقعات قوية لأنشطتها التجارية.

وارتفع المؤشر 0.4 % بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد خسر 4.8 % في الجلسات الثلاث الماضية بعد بيانات متشائمة عن النشاط الاقتصادي في المنطقة وتشديد السياسة النقدية من جانب عدة بنوك مركزية عالمية، ما أدى إلى تأجيج المخاوف من حدوث ركود.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية، مع صعود مؤشر شركات صناعة السيارات والموارد الأساسية بما يقرب من واحد بالمئة لكل منهما.

وكسب المؤشر الإيطالي 0.5 %، ليعزز انتعاشه بعد فوز ائتلاف يميني بقيادة جورجيا ميلوني بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية.

وأشارت وكالة موديز أمس الإثنين إن نتائج الانتخابات الإيطالية قللت من حالة الضبابية السياسية، لكن خيارات التحالف بشأن السياسة النقدية للبلاد لا تزال غير واضحة.

وارتفعت أسهم نيكسي 6.2 % بعد أن قالت شركةالمدفوعات إنها قدرت تحقيق فائض نقدي بنحو 2.8 مليار يورو (2.70 مليار دولار) في 2023-2025 يمكن استخدامه لاغتنام فرص الاندماج والاستحواذ أو إعادة رأس المال للمساهمين عن طريق إعادة الشراء و توزيعات الأرباح.