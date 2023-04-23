المؤشر اللوجيستي العالمي.. مصر تتقدم 10 مراكز إلى الترتيب "57" والسعودية تقفز إلى "38"

قفز ترتيب مصر على المؤشر اللوجيستي العالمي 10 مراتب إلى المركز 57 عالميا في 2023 مقابل المركز 67 عالميا في آخر نسخة صادرة عن المؤشر عام 2018.

ويصدر المؤشر عن البنك الدولي ويستهدف رصد مدى كفاءة أداء الخدمات اللوجستية والشحن الدولي وسلاسل الإمداد واستدامة الخدمات في نحو 139 دولة على مستوى العالم.

وحصلت مصر على 3.1 نقطة في مؤشر 2023، مقابل 2.82 نقطة في مؤشر 2018.

في المقابل صعدت السعودية 17 مرتبة على المؤشر لتتقدم إلى المركز 38.

وتصدرت الإمارات، الدول العربية في المؤشر، بحصدها المركز الـ7 عالميا.

وعلى مستوى المؤشر ككل، جاءت سنغافورة في الصدارة، وتلتها فنلندا في المركز الثاني، ثم في المركز الثالث كل من الدنمارك وألمانيا وهولندا وسويسرا.