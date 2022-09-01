المؤشر العام السعودي يغلق الخميس متراجعا بنسبة 1.15%

هبط المؤشر العام السعودي بنسبة 1.15% إلى 12,142.65 نقطة في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط سهم أرامكو السعودية 1.07% ليأتي بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط بنسبة تقترب من 1% بسبب خفض اللجنة الفنية المشتركة “أوبك بلس” توقعاتها لفائض المعروض من الخام هذا العام وتزايد المخاوف بشأن الطلب إضافة لارتفاع الدولار.

أداء المؤشر العام السعودي

وهبطت أغلب أسواق الأسهم الخليجية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، أولى جلسات شهر سبتمبر الجاري، مقتفية أثر الأسواق العالمية والتي تشهد تراجعا وسط توقعات بشأن رفع الفائدة من قبل بنوك أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة لزيادة المخاوف من استمرار فرض عمليات إغلاق بالصين بسبب عودة انتشار فيروس كورونا.

وارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.42% مع صعود سهم ظفار لتوليد الكهرباء 8.3%، كما ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.24% مع ارتفاع سهم البحرين الوطني 0.78% وألمنيوم البحرين 0.46%.

وذكر رئيس الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز – في تصريحات صدرت أمس الأربعاء – أن هناك حاجة لزيادة معدل الفائدة بوتيرة تنجح في إبطاء الطلب الذي يتجاوز المعروض الأمريكي.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية كليفلاند الأمريكية إنها ترى ضرورة رفع معدل الفائدة أعلى 4% بحلول بداية عام 2023 لمواجهة خطر التضخم.