المؤشر السعودي يصعد الخميس بقيادة شركة التعدين العربية السعودية

صعدت معظم أسواق الخليج الرئيسية في ختام تعاملات الخميس وارتفع المؤشر السعودي بقيادة سهم شركة التعدين العربية السعودية وسهم مصرف الراجحي.

وصعدت البورصة المصرية بقوة عقب تراجع لجلستين في ظل مكاسب لمعظم أسهم المؤشر الرئيسي.

وصعد المؤشر المصري القيادي بنسبة 1.3% مع تقدم 24 من أسهمه الثلاثين ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل الذي صعد بنسبة 0.8%.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام مستقرا عند 3.4% في أغسطس نزولا من 4.2% في يوليو، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

صعود شركة التعدين العربية السعودية

وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.7%، حيث قفز سهم شركة التعدين العربية السعودية بنسبة 4.9%.

قفز سهم شركة التعدين العربية السعودية بنسبة 4.9%

وصعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.5%.

كان وزير المالية السعودي قد قال يوم الأربعاء إن من المرجح أن ينكمش اقتصاد المملكة هذا العام، لكن على نحو أقل حدة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي.

وهبط مؤشر دبي بنسبة 0.1%، إذ انخفضت أسهم بنك دبي الإسلامي وإعمار العقارية بنسبة 0.7%.

وكان مسح قد أظهر يوم الأربعاء نموا طفيفا للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارة في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، لكن بوتيرة أبطأ من يوليو.

و أدى الطلب الضعيف إلى تقليص الوظائف لشهر سادس.

وتأثرت بشدة من إجراءات احتواء الفيروس إمارة دبي التي تعد مركز التجارة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط.

ويرجع هذا إلى اعتمادها على الزائرين الأجانب والمتسوقين في جانب كبير من إيراداتها.

وارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2% مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 0.4%.

وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.5% بقيادة مصرف الريان الذي ارتفع سهمه بنسبة 1.2%. وصعد كذلك سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.6%.

أداء المؤشرات العربية

وفيما يلي بيان بأداء مؤشرات الأسواق العربية:

وبقيادة شركة التعدين العربية السعودية ارتفع مؤشر السعودية بنسبة 0.7% إلى 8135 نقطة.

وارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 4519 نقطة.

وتراجع مؤشر دبي بنسبة 0.1% ليصل إلى 2271 نقطة.

وارتفع مؤشر قطر بنسبة 0.5% ليصل إلى 9764 نقطة.

وارتفع مؤشر مصر بنسبة 1.3% ليصل إلى 11071 نقطة.

وتراجع مؤشر البحرين بنسبة 0.4% ليصل إلى 1390 نقطة.

واستقر مؤشر سلطنة عمان عند 4686 نقطة.

وارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.4% إلى 5836 نقطة.

