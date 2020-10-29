أسواق عربية

المؤشر السعودي يتراجع الخميس وسط هبوط جماعي للقطاعات

كان أداء سوق الأسهم السعودية سلبيا خلال الأسبوع الماضي
أيمن عزام 7:27 م, الخميس, 29 أكتوبر 20 7:27 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

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هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات الخميس كما تراجع خلال تعاملات الأسبوع مسجلا أكبر وتيرة للتراجع منذ مارس الماضي، وسط هبوط جماعي للقطاعات.

هبوط جماعي للقطاعات

وتراجع أداء المؤشر تاسي بنسبة 7.02% إلى مستوى 7907.72 نقطة ليفقد نحو 597.46 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي نحو 470.245 مليار ريال ليتراجع بنسبة 5.16% لتصل القيمة السوقية نحو 8.640 تريليون ريال، مقابل 9.11 تريليون ريال في الأسبوع السابق. 

وتراجعت حركة التداولات خلال الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر على كافة المستويات.

وانخفضت أحجام التداول إلى 1.864 مليار سهم مقابل 1.930 مليار سهم.

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وتراجعت كذلك السيولة بنحو 2.94% لتصل إلى 44.22 مليار ريال مقابل 45.56 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع سهم “أنعام القابضة” بنسبة 11.76%، تلاه سهم بن داود بنسبة 9.14%، كما ارتفع أداء سهم بوان بنسبة 6.17%.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم الخليج للتدريب بنسبة 28.23%، تلاه سهم مجموعة فتيحي بنسبة 27%، وتراجع سهم لازوردي بنسبة 26.67%.

وكان سهم بن داوود الأنشط من حيث السيولة بنحو 1.927 مليار ريال.

وتصدر سهم دار الأركان قائمة الأنشط من ناحية الحجم بنحو 145.900 مليون سهم.

وشهدت كافة القطاعات تراجعاَ خلال الأسبوع الجاري ليتصدرها السلع طويلة الأجل بنحو 17.34%.

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وهوي كل من قطاع المواد الأساسية بنسبة 9.06%، والطاقة بنسبة 4.77%.. وهبط قطاع البنوك بنسبة 4.24%.

وشهدت سوق الأسهم السعودية- تداول أداء سلبياً خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد ارتفاعات دامت لثلاثة أسابيع متواصلة.. وذلك في ظل صعود أغلب القطاعات القيادية بنسبة 0.57% خلال الأسبوع، ليخسر نحو 48.61 نقطة وينزل إلى مستوى 8505.18 نقطة، مقابل 8553.79 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

تعاملات الأربعاء

وفي ختام تعاملات الأربعاء، تراجعت البورصة السعودية لتقود أربع بورصات خليجية، وسط هبوط أسعار النفط وتزايد وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًّا.

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ومقابل هذا، صعد مؤشر الكويت واستقر مؤشر مسقط في ختام التعاملات.

وهبط مؤشر السوق السعودية “تداول” بنسبة 0.93% إلى 8123.05 نقطة، مدفوعًا بخسائر أسهم قطاع الهيدروكربون.

وهبط سهما “أرامكو” و”سابك” بنسبتي 0.87% و0.75% على الترتيب، وتراجع سهم بترورابغ بنسبة 4%.

وفي الإمارات، عادت أسهم قطاع العقارات للضغط بقوة على مؤشر بورصة “دبي”، الذي انخفض بنسبة 0.15% إلى 2187.86 نقطة.

كما نزلت أسهم “إعمار” و”ديار” و”داماك” بنسب 2.55% و2.16% و1.80% على الترتيب.

وهبط مؤشر سوق “أبوظبي” بنسبة 0.49% إلى 4660.04 نقطة.

وتأثر المؤشر بانخفاض سهمي “اتصالات” وبنك “أبوظبي الأول” بنسبتي 1.06% و0.35% على الترتيب.

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بقلم أيمن عزام

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