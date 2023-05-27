المؤشر السبعيني يحقق قمة تاريخية الأسبوع الماضي

نجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ewi” في تحقيق قمة تاريخية جديدة، الأسبوع الماضي، عند مستوى 3101 نقطة.

قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن وصول المؤشر لمستوى 3101 نقطة يمثل قمة تاريخية جديدة للمؤشر، لافتًا إلى أن أعلى مستوى وصل إليه سابقًا كان 3070 نقطة عام 2020 خلال أزمة كورونا، ولم يتمكن من الاستقرار عندها.

وأكد عيد أن الداعم للتحركات القوية للسبعيني هو نشاط حركة المتاجرة السريعة، واتجاه المستثمرين الأفراد للشراء في أسهم المؤشر.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على صعود جماعي للمؤشرات، وتحقيق المؤشر السبعيني قمة تاريخية، ووصوله لمستويات لم يحققها منذ إطلاقه، وسط مكاسب لرأس المال السوقي.

وأنهى مؤشر “EGX30” تعاملاته، الأسبوع الماضي، صاعدًا 1.78%، مغلقًا عند 17043 نقطة، ومؤشر “EGX70EWI” صاعدًا 4.72%، مغلقًا عند 3101 نقطة، ومؤشر “EGX100 EWI” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.75% مغلقًا عند مستوى 4665 نقطة.

وبلغت المكاسب الرأسمالية 13 مليار جنيه، بنسبة 1.24%، ليغلق رأس المال السوقي تعاملاته عند 1.105 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.092 تريليون بالتعاملات السابقة.

وسجلت التداولات 9.5 مليار جنيه، اقتنصت الأسهم منها 98.51%، من إجمالي قيم التعاملات داخل المقصورة، بينما مثل التداول على السندات 1.49%.

وكان للمستثمرين المحليين الغلبة في التعاملات بنسبة 88.7% بصافي شراء 58.1 مليون جنيه، تلاهم العرب بـ6.6%، بصافي مشتريات 14.4 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 74.5 مليون جنيه، بنسبة 4.7% من التداولات.