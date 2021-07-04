المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» مرشح لمواصلة الصعود إلى 10500 نقطة

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 896.9 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.38 مليار، ليسجل 672.68 مليار، مقابل 667.30 مليار لمستوى الإغلاق السابق

توقع خبراء التحليل الفني أن يواصل مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” الصعود إلى مستويات 10500 نقطة على الأجل القريب، ومؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 2400 نقطة.

وأنهي” EGX30″ تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.87٪ ، مسجلا 10345 نقطة، و صعد مؤشر” EGX70 EWI” بنسبة 1.25٪ ليسجل 2352 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا “EGX100 EWI” بـ 1.14٪ عند 3316 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 896.9 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.38 مليار، ليسجل 672.68 مليار، مقابل 667.30 مليار لمستوى الإغلاق السابق.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني فى شركة “كايرو كابيتال” لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر” EGX30″ استهل أولي جلسات الأسبوع الجاري على صعود، بعدما تمكن من امتصاص الضغوط البيعية التي واجهته الأسبوع الماضي ودفعته للتراجع لقرب مستوى الدعم 10115 نقطة و الاستقرار أعلاه.

وتوقع أن يستكمل “EGX30” الصعود على الأجل القريب مستهدفا مستويات 10400 – 10500 نقطة ، ثم 10860 نقطة.

وأشار سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء فى شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، إلي الآداء الإيجابي لـ “EGX30” مدعوما بتحركات إيجابية لأسهم التجاري الدولي وطلعت مصطفي و أبوقير للأسمدة.

وارتفع سهم التجاري الدولي أمس بنسبة 0.65٪ ليغلق عند 52.51 جنيه، كما ارتفع سهم طلعت مصطفي 4.83٪ مسجلا 6.95 جنيه ، وسهم أبو قير للأسمدة بنسبة 3.8٪ ليغلق عند 19.94 جنيه.

وأشار إلي تمكن “EGX30″من الإغلاق أعلي مستوى المقاومة 10326 نقطة ، والتي من المرجح أن يسعي المؤشر لتاكيد اختراقها خلال تعاملات اليوم.

وقال إن تأكيد اختراق المقاومة السابق ذكرها، سيدفع EGX30″ “لاستهداف المقاومة التالية 10500 نقطة.

وعلى صعيد تحركات” EGX70″ أكد “غريب” أن المؤشر تمكن أيضا من الإغلاق أعلي مستوى المقاومة 2350 نقطة، والتي من المرجح أن يؤكد اختراقها خلال تعاملات اليوم، مما يدفعه لاستهداف2400 نقطة.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية شهدت أمس، سيطرة بيعية من قبل المستثمرين المصريين و العرب، بقيمة 6.23 مليون جنيه، و 3.98 مليون على الترتيب، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10.21 مليون.

واتجه المستثمرون الأفراد المصريون و العرب للبيع بقيمة 10.43 مليون جنيه ، و 11.71 مليون على الترتيب، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 316.6 ألف.

وسيطر الشراء على تعاملات المؤسسات بجميع جنسياتها، بواقع 4.19 مليون جنيه للمصرية و 7.72 مليون للعربية، و 9.9 مليون للأجنبية.