المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 0.15% في افتتاح التعاملات

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الأحد- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.15% عند مستوى 13734 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% عند مستوى 780 نقطة. وقررت إدارة البورصة تأخ

رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الأحد- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.15% عند مستوى 13734 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% عند مستوى 780 نقطة.



وقررت إدارة البورصة تأخير جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة دقيقة لتبدأ الجلسة فى تمام الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحاً، حداداً على ضحايا رجال الشرطة في حادث منطقة الواحات الإرهابي.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.91% عند مستوى 13713 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.87% عند مستوى 782 نقطة.

وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08% عند مستوى 1744 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.82% عند مستوى 2449 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.90% عند مستوى 12889 نقطة.