المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد منفردًا بمستهل تعاملات الخميس

المال - خاصصعد مؤشر البورصة الرئيسي بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس -آخر جلسات الأسبوع الجاري- منفردًا بنسبة 0.12% عند 16901 نقطة.وتراجعت باقي المؤشرات لتسجل مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة 898 نقطة بهبوط 0.11%، واﻷوسع نطاقًا بـ 0.22% عند 2262 نقطة.وبلغت قيم التداول 769 مليون جنيه، من إجمالي اﻷ

المال – خاص

صعد مؤشر البورصة الرئيسي بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس -آخر جلسات الأسبوع الجاري- منفردًا بنسبة 0.12% عند 16901 نقطة.

وتراجعت باقي المؤشرات لتسجل مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة 898 نقطة بهبوط 0.11%، واﻷوسع نطاقًا بـ 0.22% عند 2262 نقطة.

وبلغت قيم التداول 769 مليون جنيه، من إجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغة 150، وتراجع أداء 61 سهمًا، وصعد 42 آخرين، بينما لم يتغير 47 نقطة.

واتجهت تعاملات اﻷجانب للشراء بقيمة 64 مليون جنيه، واتجه العرب والمصريين للبيع بصافي 34 و30 مليون جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي تعاملات أمس عند مستوى 16881 نقطة بتراجع 0.63%، وهبط مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 899 نقطة 1.2%، وتراجع المؤشر متساوي اﻷوزان بـ 1% عند 2836 نقطة، والمؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ 0.60% عند 2267 نقطة.