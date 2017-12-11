المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع منفردا في مستهل التعاملات

مصطفى طلعت استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على صعود جماعي، باستثناء المؤشر الرئيسي الذي انخفض بشكل طفيف. وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، تراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.04% إلى 14407 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70"…



مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على صعود جماعي، باستثناء المؤشر الرئيسي الذي انخفض بشكل طفيف.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.04% إلى 14407 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.34% ليبلغ مستوى 780 نقطة، كما صعد المؤشر الاوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.24% إلى 1837 نقطة.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات جلسة، أمس على صعود جماعي طفيف بدعم شرائي للمستثمرين العرب والأجانب، وارتفع المؤشر الرئيسي 0.84% عند 14414 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.28% إلى 777 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً 1.26%، ليغلق عند 1833 نقطة.

