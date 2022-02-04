المؤشر الرئيسى يهبط 2.6% بأول 5 أسابيع من العام

هبط المؤشر الرئيسى EGX30 لأسهم كبرى الشركات المدرجة فى البورصة المصرية بحوالى 2.6 % خلال الخمسة أسابيع الأول من العام الجديد ولكنه تحسن قليلا عن أدائه خلال شهر يناير الماضى الذى تراجع خلاله بما يقرب من 4% غير أنه سجل هذا الأسبوع الذى نتهى اليوم الخميس أول مكاسب أسبوعية في 2022 بفضل تزايد التفاؤل في أوساط المستثمرين واستعداد السوق لاستقبال طروحات أولية جديدة من بينها الإدراجات الحكومية.وذكرت قناة CNBC أن المؤشر الرئيسى EGX30 لأسهم كبرى الشركات المدرجة فى البورصة المصرية سجل أول مكاسبه الأسبوعية هذا العام.

وصعد المؤشر الرئيسى EGX30 فى البورصة المصرية هذا الأسبوع مع ارتفاع أسعار الأسهم القيادية وتفاؤل المستثمرين ببرنامج طروحات الشركات الحكومية.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا بنحو 1.1% حول مستويات 11618 نقطة دون حاجز نفسي هام حول مستويات 12 ألف نقطة.وارتفعت سيولة السوق على نحو طفيف لتسجل ثاني أعلى مستوياتها في العام الحالى مع مشتريات من جانب المتعاملين الأفراد.وواصلت أمس بورصة مصر مسارها الصاعد للجلسة الثالثة تواليا مع صعود الأسهم القيادية وسط تفاؤل حيال استئناف الطروحات الأولية. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 0.78% حول مستويات 11691 نقطة قرب حاجز نفسي هام عند 12 ألف نقطة.

وقال مجلس الوزراء المصري إن الحكومة ستعمل على العمل لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية مما أدى لصعود المؤشر الرئيسى EGX30.وأنهت مؤشرات بورصة مصر أولى جلسات الشهر على صعود جماعي بالتزامن مع تعديلات جديدة على المؤشر الرئيسى EGX30..وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا بنحو 1% مواصلاً صعوده للجلسة الثانية أول فبراير على التوالى إلى مستويات 11600 نقطة.

وارتفعت الأسهم القيادية على نحو شبه جماعي مع صعود أسعار أسهم شركة أوراسكوم للتنمية 6% وشركة بالم هيلز بنحو 4%.وكانت مؤشرات البورصة المصرية تكبدت خسائر خلال الشهر الماضى مع قيم التداول متدنية ومتذبذبة بقوة، وأُغلقت على تغير طفيف.

وأكد خبراء التحليل الفني أن هبوط مؤشر 30EGX سببه عدة متغيرات شهدتها البورصة مثل إيقاف مجلس إدارتها بدون مبرر لبعض الأسهم.ولكن هناك أيضا بعض التأثيرات العالمية التي ألقت بظلالها على سوق المال المحلية، وأدت لهبوط مؤشراتها خلال يناير الماضى.

وتشمل هذه المؤثرات احتمال اتجاه مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي لرفع أسعار الفائدة اعتبارا من مارس المقبل مما أثار مخاوف المستثمرين.وأدت هذه المخاوف لاتجاه المستثمرين وخصوصا الأجانب للبيع بسبب ضبابية الظروف بالسوق المصرية مما ساعد على هبوط مؤشر 30EGX .

وتراجع أداء المؤشر الرئيسي للسوق المصرية بنحو 419 نقطة أو ما يقرب من نسبة 4%، خلال جلسات يناير الماضى.وبدأت تحركات المؤشر عند مستويات 11909 نقاط، بينما اختتم الشهر عند مستويات 11490 نقطة، محققًا أعلى مستوياته عند 12060 نقطة.وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX 70” بقيمة 125 نقطة أو ما يعادل نسبة 3.77% خلال شهر يناير الماضى.