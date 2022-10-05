المؤشر الثلاثيني يصعد 1.9% ورأس المال السوقي للبورصة يربح 6 مليارات جنيه خلال أسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية، اليوم، على صعود لمؤشرها الرئيسي “EGX30″، ومكاسب لرأس المال السوقي. وصعد المؤشر الثلاثيني 1.87% مغلقًا عند مستوى 10010 نقاط، بينما تراجع مؤشر “EGX70” بنسبة 1.56% مغلقًا عند 2215 نقطة، وانخفض مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.99% مغلقًا عند 3156 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه، مغلقًا عند 694.2 مليار جنيه، مقارنة بـ688.1 مليار جنيه في التعاملات السابقة.

وسجلت التداولات 9.7 مليار جنيه، كان نصيب السندات فيها 48.95%، بينما كان نصيب الأسهم 51.05%.

واستحوذ المصريون على النسبة الكبرى من التعاملات بنسبة 79.7% بصافي شراء 303.6 مليون جنيه، واتجه العرب للشراء أيضًا بصافي 74.9 مليون جنيه، بنسبة 9.5% من التعاملات، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 378.5 مليون جنيه، بنسبة 10.8% من التعاملات.