المؤشر الئيسي للبورصة يفشل فى اختراق 14700 نقطة للمرة الثانية

رأس المال السوقى يفقد 5 مليارات جنيهأسماء السيدفشل المؤشر الرئيسى للبورصة Egx30 للجلسة الثانية على التوالى فى اختراق منطقة 14700 نقطة، وسجل بنهاية تعامات أمس الأربعاء، صعودا طفيفا بمعدل %0.03 مغلقا عند 14682 نقطة، كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 جميع مكاسبة الصباحية مغلقا بتراجع نحو

رأس المال السوقى يفقد 5 مليارات جنيه

أسماء السيد

فشل المؤشر الرئيسى للبورصة Egx30 للجلسة الثانية على التوالى فى اختراق منطقة 14700 نقطة، وسجل بنهاية تعامات أمس الأربعاء، صعودا طفيفا بمعدل %0.03 مغلقا عند 14682 نقطة، كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 جميع مكاسبة الصباحية مغلقا بتراجع نحو%1 عند 830 نقطة.

بلغت قيم التداول على الأسهم 971 مليون جنيه، ومن إجمالى اﻷسهم المتداولة البالغة 180 سهما سيطر التراجع على أداء 117سهما، وارتفع 44 أخرين، بينما لم يتغير 19 سهما، وخسر رأس المال السوقى 5.6 مليارات جنيه، منهيا تعاملاته اﻷربعاء عند 821.845 مليار جنيه، مقارنة بإغلاقه أول أمس عند 827.494 مليار جنيه.

توقع محللون أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى 14500 نقطة، وسيختبر نظيره السبعينى منطقة الدعم 825 نقطة، والتماسك قربها.

من جانبه قال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول لتداول اﻷوراق المالية، عضو مجلس إدارة البورصة، إن تحرك المؤشر الرئيسى تمكن من التماسك خلال الربع الأخير من الجلسة عند مستوى 14700 نقطة، ثم ظهرت ضغوط بيعية دفعته للارتداد.

وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، تنازل عن قمته التى حققها بنهاية تعاملات جلسة الثلاثاء، ليغلق متراجعًا بسبب الصغوط البيعية لسهم غاز مصر والتي دفعته للتراجع بنحو ٧% ليصل إلي ٢٢٨ جنيها.

وتوقع أن يستكمل المؤشر الرئيسى حركته العرضية قُرب 14600 نقطة، فى حين يتحرك السبعينى نحو منطقة الدعم 825 نقطة، على أن يتماسك قربها، ويبدأ التحرك عرضيا.

وعلى صعيد اﻷسهم، توقع تحرك «التجارى الدولى» عرضيا بين 74.50 و73.5 جنيه، مقارنة بإغلاقه أمس عند 73.64 جنيه، بصعود %2، لافتًا إلى اﻷداء الجيد لسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتحقيقه أعلى سعر له فى تاريخه عند 35.77 جنيه، موضحًا أن السهم فى اتجاه عام صاعد، بدعم من بدء مبيعات الشركة فى مشروعها «نيو هليوبليس».

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول اﻷوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى فشل فى اختراق قمة 14700 نقطة، خلال الربع الأخير من الجلسة، بفعل عمليات بيعية ظهرت على غالبية اﻷسهم.

وتوقع أن يختبر المؤشر الثلاثينى منطقة 14500 نقطة بجلسة اليوم الخميس، آخر جلسات اﻷسبوع الجارى، وبحد أقصى خلال جلسة الأحد المقبل، على أن يختبر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة منطقة 825 نقطة، مشيرًا إلى أن المناطق الحالية تمثل مناطق جنى أرباح.

ولفت إلى أنه حال تمكن المؤشر الثلاثينى، من اختراق مناطق 14800 و14850 نقطة، فإن ذلك يؤهله للصعود خلال الفترات المقبلة.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بقيمة بلغت 56 و8.5 مليون جنيه، على التوالى، مقارنة باتجاه الأجانب للشراء بصافى بلغ 64.8 مليون جنيه، واستحوذ المصريين على %78 من إجمالى التعاملات، مقارنة مع %9 للعرب، و%13 للأجانب.