بورصة وشركات

المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» تسجل ارتفاعا قياسيا

بعدما أظهرت البيانات نموا قويا للوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر 2021
أحمد إسماعيل 9:09 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21 9:09 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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سجلت المؤشرات الرئيسية في “وول ستريت” ارتفاعا قياسيا، اليوم الجمعة بعدما أظهرت البيانات نموا قويا للوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر 2021.

وفي بداية التعاملات، ارتفع المؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 0.40 بالمئة، إلى 36268.75 نقطة، فيما صعد المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.41 بالمئة إلى 4699.26 نقطة، في حين تقدم المؤشر “ناسداك المجمع” بنسبة 0.40 بالمئة أيضا إلى 16003.56 نقطة.

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وزاد نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في أكتوبر 2021، وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 531 ألفا الشهر الماضي.

فيما كان خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف 450 ألف وظيفة في المتوسط. كذلك أظهرت البيانات انخفض معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة من 4.8 بالمئة في سبتمبر 2021.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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