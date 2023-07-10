المؤشرات الإماراتية تغلق الإثنين متباينة.. وصعود «الاتحاد العقارية»

تباين اداء المؤشرات الإماراتية في ختام تعاملات الاثنين بقيادة سهم الاتحاد العقارية ، إذ ارتفع سوق دبي 0.37%، بما يعادل 14.85 نقطة، عند مستوى 3977.27 نقطة، وهبط مؤشر سوق أبوظبي 0.2%، بما يعادل 19.37 نقطة، إلى مستوى 9584.78 نقطة.

استقطبت أسواق المال الإماراتية مشتريات انتقائية وتواصلت من خلالها العديد من الأسهم تسجيل اختراقات جديدة.

صعود سهم الاتحاد العقارية

وأغلق سهم «إمباور» عند مستوى درهمين، وهو السعر الأعلى للسهم منذ إدراجه في سوق دبي المالي منتصف نوفمبر من 2022، إذ ارتفع في ختام الجلسة 4.16% عبر سيولة قرب 27 مليون درهم على عدد 13.5 مليون سهم.

وواصل سهم «الإمارات دبي الوطني» الارتفاع عند مستوى تاريخي جديد (16.2 درهم) بعد ارتفاعه 1.5% من خلال سيولة ب84 مليون درهم على عدد 5.2 مليون سهم.

كما ارتفع «الاتحاد العقارية» 3.5% إلى مستوى 0.38 درهم، وزاد «دبي الإسلامي» 0.5% عند سعر 5.53 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، صعد «أدنوك للغاز» 2.2% إلى مستوى 3.25 درهم، وزاد «ملتيبلاي» 0.6% عند 3.34 درهم، و«ارتفع» الدار 1.35% إلى 5.25 درهم.

وقفز سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بالحد الأقصى عند مستوى 7.53 درهم، معززاً بسيولة ب17.5 مليون درهم، في وقت أعلنت «بي إتش إم كابيتال» عن تعيينها كموفر سيولة على أسهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» في سوق أبوظبي.

كما قفز أيضاً سهم «ريسبونس بلس» بالحد الأقصى عند مستوى 5 دراهم، من خلال سيولة ب10.1 مليون درهم.

وارتفع «المؤسسية الوطنية للسياحة والفنادق» 6.56% إلى 3.41 درهم، بسيولة قرب 11 مليون درهم.

وشهدت أسهماً أخرى صعوداً كذلك مثل «دانة غاز» بنسبة 2.67% عند سعر 0.923 درهم، وارتفع «أمستيل» 1.96% إلى 1.56 درهم.