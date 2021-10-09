المؤشرات الأولية لانتخابات نقابة الأطباء.. تقدم قائمة المستقبل في القاهرة والجيزة (صور)

صرح الدكتور محمد الشرقاوى المرشح على مقعد تحت السن عن قائمة الأمل فى انتخابات التجديد النصفى للأطباء عن المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفى للأطباء بتقدم قائمة المستقبل التي يدعمها أمين عام النقابة أسامة عبد الحي، خاصة فى محافظتى القاهرة والجيزة والأقصر ومعظم محافظات الجمهورية، مؤكدا أن استمرار فرز الأصوات حتى الثالثة فجرا من صباح اليوم.

وقالت الدكتورة رانيا العيسوى، عضو الجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء إن العملية الانتخابية أجريت بشكل منظم وحرصت اللجنة على أن تقلل من التجمعات من خلال فصل لجان كبار السن عن لجان الشباب وتوفير أماكن للانتظار للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأوضحت العيسوى أن الأطباء شاركوا فى العملية الانتخابية بقدر معقول لأنها ليست انتخابات على مقعد النقيب بل على مقاعد المجلس فقط، مشيرة إلى أن من أكثر المحافظات التى شاركت بشكل كبير هى محافظة الإسكندرية، وهذا بسبب أن الانتخابات تزامنت مع إجازة 6 أكتوبر مما جعل الكثير من الأطباء لم يستطيعوا الحضور بقدر كبير، لكن النقابة تلتزم بقانونها بانعقاد الانتخابات فى ثانى جمعة من شهر أكتوبر.

وأعلنت النقابة العامة للاطباء عن مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي للأطباء ،وذلك لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات ، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء قد أجريت تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأجريت الانتخابات أمس على نصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية .

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الأولي تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر إضافة إلي مقاعد النقباء علي مستوي الجمهورية.