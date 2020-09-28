المؤشرات الأولية لأرباح «سبيد ميديكال» فى الربع الثالث تقفز 250%

كشف المهندس، محمود لاشين، رئيس مجلس ادارة شركة «سبيد ميديكال» للخدمات الطبية، أن شركته تعتزم الانتقال إلى البورصة الرئيسية فى أول ديسمبر المقبل، عقب إنهاء إجراءات زيادة رأس المال التى ستنطلق من جلسة اليوم الأثنين وحتى 29 أكتوبر المقبل.

اليوم بدء إكتتاب زيادة رأس المال وحتى 29 أكتوبر ومده أسبوعاً حال عدم التغطية بالكامل

وأضاف فى حوار مع «المال» انه فى حال عدم تغطية زيادة رأسمال الشركة فى المدة الزمنية المحددة، فإنه سيتم فتح باب الاكتتاب فى أول شهر نوفمبر المقبل، لمدة أسبوع لتغطيته بالكامل، ثم سيتم نقل الشركة للجدول الرئيسى للسوق عقب أول اجتماع للجنة القيد بالبورصة.

الانتقال للبورصة الرئيسية مطلع ديسمبر المقبل كأول شركة فى تاريخ بورصة النيل

وتُعد «سبيد ميديكال» النموذج الوحيد فى تاريخ بورصة النيل الذى سيستطيع الانتقال من جداول بورصة المشروعات الصغيرة إلى السوق الرئيسية عقب ارتفاع رأسمالها إلى الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى وقت سابق تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسى للشركة بعد الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 71.32 مليون جنيه إلى 221.8 مليون جنيه بزيادة 150.5 مليون جنيه بواقع 2.11 سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية 20 قرشاً للسهم، وذلك للانتقال إلى البورصة الرئيسية.

ويحدد قانون سوق المال، الحد الأقصى لرؤوس أموال الشركات المقيدة ببورصة النيل بنحو 200 مليون جنيه، وفى حالة تجاوزه يتم نقل الشركة لجدول البورصة الرئيسية.

ألمح لاشين، إلى أن المؤشرات الأولية لأرباح «سبيد ميديكال» فى الربع الثالث من 2020 الجاري، تتجه نحو تحقيق زيادة كبيرة تقدر بنحو %250 مؤكدًا أن تلك الطفرة الكبيرة تدلل على نجاح الشركة فى القطاع الطبى بالسوق المصرية.

وأفصح رئيس مجلس ادارة شركة سبيد ميديكال الطبية، عن خطة شركته التوسعية خلال الفترة المقبلة، اذ تستهدف زيادة عدد فروع معامل الشركة من 76 فرعاً إلى 100 فرع بنهاية العام الجاري، ثم زيادتها إلى 200 فرع خلال عامين أو 3 أعوام.

وتابع قائلًا إن عدد فروع المعامل التى سيتم إضافتها للشركة والبالغة تقريبًا 125 فرعاً سيكون نصفها من خلال عمليات استحواذ على معامل قائمة، فيما ستقوم «سبيد ميديكال» بتأسيس الفروع الأخرى المتبقية.

وأشار إلى انه من المتوقع تنفيذ صفقة الاستحواذ على «معامل مصر» قبل نهاية العام الجاري، والبالغ عددها 8 معامل فى بنى سويف، وأطفيح والقاهرة بمنطقة المنيل، بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال وافق فى منتصف الشهر الجارى على الاستحواذ على أسهم «معامل مصر» التى تمتلك 8 فروع ببنى سويف والمنيل وأطفيح مقابل 10 ملايين جنيه، على أن يتم سداد مليون جنيه، مع توقيع عقد البيع، وسداد باقى المبلغ فى 16 ديسمبر المقبل.

52 مليون جنيه استثمارات تشطيب «المستشفى» المتبقية والافتتاح الربع الثانى من 2021

وعلى صعيد توسعات «المستشفى»، كشف رئيس مجلس ادارة شركة سبيد ميديكال، عن الانتهاء من %50 من أعمال تجهيز المستشفى، مرجحًا افتتاحها رسميًا فى الربع الثانى من عام 2021 المقبل.

وأكد إنتهاء شركته من شراء قطعة أرض على مساحة 800 متر ملاصقة للمستشفى فى منطقة العبور بقيمة إجمالية 15 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن «سبيد ميديكال» تُخطط لتوفير الأرض اللازمة لإجراء توسعات مستقبلية بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

وأشار لاشين، إلى أن شراء قطعة الأرض الملاصقة قبل افتتاح المستشفى كان أمرًا ضروريًا حتى لا ترتفع قيمتها السوقية بعد دخول المستسفى للعمل الرسمى والذى من شأنه رفع قيمة المنطقة بأكملها.

وقال إنَّ الشركة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتصل إلى 140 سريراً بدلاً من 65 سريراً فى وقت لاحق من بداية العمل الفعلى.

ولفت لاشين، إلى أن الاستثمارات المتبقية على تجهيز المستشفى تقدر بنحو 52 مليون جنيه، من اجمالى تكلفة استثمارية بنحو 150 مليون جنيه، قبل إضافة تكلفة زيادة الطاقة الاستيعابية من 65 إلى 140 سريراً.

وكشف رئيس مجلس ادارة شركة سبيد ميديكال الطبية، أن شركته تدرس الدخول فى شراكات مع كيانات طبية مختلفة، سواء من خلال الاستحواذات او الاندماجات فى أنشطة المعامل والخدمات الطبية، وذلك دون الكشف عن تفاصيل تلك الدراسات.

%150 نمواً فى مبيعات المعامل عقب الشراكة مع «برايم سبيد»

وعن الشراكة مع برايم سبيد، أكد لاشين، أن تلك الشراكة ساهمت فى تحقيق نمو مطرد بمبيعات المعامل بنسبة متوقع أن تتجاوز حاجز الـ %150 وذلك فى الربع الثالث من العام الجاري، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة أضافت الكثير لإسم «معامل سبيد».

ووقعت شركة سبيد ميديكال فى وقت سابق، اتفاقية مساهمين بغرض تأسيس شركة جديدة باسم شركة «برايم سبيد للخدمات الطبية» بنسبة مساهمة %30 من رأسمال الشركة الجديدة بالشراكة مع شركة الحلول الحديثة وتامر وجيه رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم مصر ورجلى الأعمال محمود فراج، وأيمن صبرى عبدالجيد وآخرين.

وعن التفاوض مع شركة «سيتى لاب»، أوضح رئيس مجلس ادارة شركة سبيد ميديكال، أن الملف مازال قيد الدراسة مع المستشار المالى لتحديد قيمة الصفقة، لافتًا إلى أن «سبيد ميديكال» ترغب فى إدخال كافة الفروع الخاصة بـ «سيتى لاب» تحت العلامة التجارية الخاصة بها.

يُذكر أن «سبيد ميديكال» عبر علامتها التجارية «سبيد لاب» قد أنشأت شركة جديدة تحت مسمى «سيتى سبيد» بالشراكة مع «سيتى لاب»، وتمتلك الشركة الجديدة معامل طبية تضم 23 معملاً فى بورسعيد وبورفؤاد والسويس والإسماعيلية ودمياط والمنصورة.

ولفت رئيس مجلس الإدارة بـ«سبيد ميديكال»، إلى أن الشركة قد وقعت اتفاقا مع مجموعة «المدينة الطبية» بمحافظة الاسكندرية، ستقوم بمقتضاه بإدارة جميع المعامل الخاصة بالأخيرة، والتى تشمل معمل مستشفى المدينة للمرأة بالإسكندرية، ومعمل مجمع عيادات المدينة الطبي، ومعمل المدينة للتحاليل.

وأضاف أن هناك دراسات حالية مع مجموعة المدينة الطبية بشأن مشاريع أخرى مشتركة يمكن تفعيلها فى المستقبل القريب، متوقعًا أن يساهم الاتفاق مع «المدينة» فى زيادة ايرادات «سبيد ميديكال» بنحو %7 تقريبًا.

وخلال النصف الأول من العام الجارى تمكنت «سبيد ميديكال» من تحقيق قفزة فى ربحيتها بنسبة نمو بلغت %97 وحققت صافى أرباح بقيمة 21 مليون جنيه مقارنة 11 مليون بالفترة المماثلة من 2019، كما ارتفعت الإيرادات بنفس الفترة بحوالى %51 وسجلت 59 مليون جنيه مقابل 39 مليون جنيه بالفترة المناظرة أيضًا.

تعتبر سبيد ميديكال إحدى الشركات التى تم إدراجها حديثًا بالنايلكس، وتُخطط للانتقال إلى القيد بجداول السوق الرئيسية بنهاية عام 2019، وافتتاح مستشفى «سبيد» بمدينة العبور، وتمتلك 4 شركات تابعة، وهى «سبيد لاب» المتخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية، ويبلغ عدد فروعها نحو 51، وشركة «سبيد سكان» وشركة «سبيد كلينك» وشركة «سيتى سبيد» المتخصصة فى مدن القناة والسويس.