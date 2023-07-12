المؤشرات الأوروبية تغلق تعاملات الأربعاء على مكاسب جماعية

أغلقت المؤشرات الأوروبية ، في نهاية تعاملات الأربعاءـ على مكاسب جماعية. وارتفع مؤشر FTSE البريطاني بمعدل 1.83%، كذلك ارتفع مؤشر السوق الفرنسية CAC بمعدل 1.57%، كما ارتفع مؤشر الأسواق الألمانية DAX بمعدل 1.47%.

أداء المؤشرات الأوروبية

يأتي هذا في الوقت الذي افتتحت فيه الأسواق الأمريكية، على ارتفاعات مع تفاؤل الأسواق بعد صدور بيانات اقتصادية عكست تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.85% أو 290 نقطة إلى 34551 نقطة، كما ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.9% أو 40 نقطة إلى 4480 نقطة، وزاد مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.15% أو 156 نقطة إلى 13917 نقطة.

من ناحية أخرى، هبط مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة مع صدور البيانات الاقتصادية التي قد تعزز من اكتفاء الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام.