المؤشرات الأوروبية تغلق الخميس متراجعة بعد قرارات البنوك المركزية حول الفائدة

تراجعت المؤشرات الأوروبية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس بعد قرارات عدد من البنوك المركزية حول أسعار الفائدة.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.21% مسجلاً 446 نقطة.

فيما انخفض داكس الألماني بأقل من 0.1% عند 15210 نقاط، بينما تراجع فوتسي البريطاني بنسبة 0.89% عند 7499 نقطة، أما كاك الفرنسي فصعد بنحو 0.11% إلى 7139 نقطة.

أداء المؤشرات الأوروبية

وقادت أسهم البنوك الخسائر في البورصة الأوروبية وسط تراجعها بنحو 2.5%، فيما انخفضت أسهم شركات البناء والنفط والغاز بأكثر من 1%.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 وذلك بنحو 25 نقطة أساس.

كما رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس اليوم ليصل إلى 1.5%.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة أمس بنحو 25 نقطة أساس للاجتماع التاسع على التوالي.

فيما كشفت البيانات الاقتصادية تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 0.1% خلال الشهر الجاري إلى -19.2.