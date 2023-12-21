المؤشرات الأوروبية تغلق الخميس متراجعة وسط إصدار تجار التجزئة توقعات قاتمة

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض في تعاملات الخميس، وسط إصدار تجار التجزئة في ألمانيا توقعات قاتمة، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز في لندن بنسبة 0.27%، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.16%، وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.22%، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.27%، وانخفض مؤشر السوق السويسرية بنسبة 0.11%.

وفي المملكة المتحدة، انخفض صافي اقتراض القطاع العام إلى 13.41 مليار جنيه إسترليني (16.99 مليار دولار) في نوفمبر من 15.1 مليار جنيه إسترليني في أكتوبر، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وباستثناء البنوك، انخفض صافي اقتراض القطاع العام إلى 14.33 مليار جنيه من 16.03 مليار جنيه.

توقعات تجار التجزئة

وقعت المملكة المتحدة وسويسرا اتفاقية برن للخدمات المالية، والتي ستعترف بقوانين الخدمات المالية لكل منهما، مما يتيح الوصول إلى سوق الطرف الآخر.

أظهر استطلاع أن أحجام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفضت في العام حتى ديسمبر “بوتيرة أسرع”، وفقًا لاتحاد الصناعة البريطاني.

وفي ألمانيا، تدهور الوضع التجاري لتجار التجزئة، حيث انخفض المؤشر إلى -12.1 نقطة في ديسمبر من -8.8 نقطة في نوفمبر، حسبما ذكر معهد إيفو، الذي أشار أيضًا إلى أن توقعات تجار التجزئة للأشهر المقبلة أصبحت أكثر قتامة أيضًا.

وفي إيطاليا، ارتفع مؤشر إنتاج البناء المعدل حسب التقويم بنسبة 1.6% على أساس سنوي في أكتوبر، وفقًا لوكالة الإحصاء الوطنية Istat.

وفي أخبار الشركات، قالت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني إن شركة إنيرجي انفرستركشر بارتنرز ستستثمر في وحدة بلينتيود للطاقة المتجددة التابعة لشركة إيني من خلال زيادة رأس المال بما يصل إلى 700 مليون يورو (769 مليون دولار). وقالت إيني إن الاستثمار سيبلغ حوالي 9% من رأس مال بلينيتيود بعد الصفقة.