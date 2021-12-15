المؤشرات الأوروبية ترتفع الأربعاء مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا

إصابات أوميكرون تتضاعف كل يومين أو ثلاثة أيام

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداول، اليوم (الأربعاء)، على ارتفاع، مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا ووسط ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي.

صعود أسهم شركات التكنولوجيا

ويأتي قرار المركزي الأمريكي المنتظر في وقت لاحق من اليوم في الوقت الذي تتصاعد فيه التوقعات حول اتجاه البنوك إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع التضخم، وسيتبع ذلك انعقاد اجتماع كل من المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدًا الخميس.

وتتزامن تلك التطورات مع متابعة الأسواق لتطورات متحور “أوميكرون” بعدما سجلت المملكة المتحدة معدلات إصابة قياسية مع تسارع انتشار المتحور الجديد، إذ أعلنت تسجيل 78.610 ألف إصابة جديدة، وهو أعلى معدل منذ بداية الجائحة.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” أن المتحور الجديدة سيصبح المهيمن على إصابات “كورونا” في دول أوروبا بحلول منتصف يناير، موضحة أن الإصابات تتضاعف كل يومين أو ثلاثة أيام.

أما عن البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال نوفمبر مسجلاً 5.1%.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% أو نقطة واحدة ليغلق عند 470 نقطة.

صعد “كاك” الفرنسي 0.5% (+32 نقطة) إلى 6927 نقطة.

وسجل مؤشر “داكس” الألماني ارتفاعًا بنسبة 0.1% (+23 نقطة) عند 15.476 ألف نقطة.

تراجع “فوتسي 100” البريطاني 0.7% (-48 نقطة) مسجلًا 7170 نقطة.