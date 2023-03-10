المؤشرات الأمريكية تغلق الخميس منخفضة بضغط من أسهم البنوك

أنهت المؤشرات الأمريكية ، جلسة الخميس، على انخفاضات حادة بضغط كبير من أسهم البنوك وسط ترقب تقرير الوظائف يوم الجمعة والذي قد يحفز رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير يوم الجمعة وسط التوقعات التي تشير إلى 205 آلاف وظيفة مقابل 517 ألفاً في التقرير السابق ، مع معدل بطالة عند 3.4٪ مقابل 3.4٪ الشهر الماضي.

أداء المؤشرات الأمريكية

تراجع مؤشر الداو جونز بنحو 1.66% أو 543 نقطة إلى 32254.86 منخفضاً للجلسة الثالثة على التوالي ومسجلاً أدنى إغلاق له في أكثر من 4 أشهر.

وسجلت القطاعات الثمانية الرئيسية في مؤشر الداو جونز انخفاضاً جماعياً بقيادة قطاعي البنوك والصناعة اللذان تراجعا بنسبة 4% و3% على التوالي.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.85% مسجلاً أكبر خسارة يومية له في أسبوعين، وأغلق المؤشر عند أدنى مستوياته في شهر ونصف ودون مستويات المتوسط المتحرك لمدة 200 يوماً عند 3,918.32 نقطة.

وهبط مؤشر البنوك بنسبة 6.6٪ ليصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر الماضي مع قلق المستثمرين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتشدد بشكل مفرط برفع الفائدة ويسبب ركوداً ويضر بطلب الإقراض المصرفي.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.05%، بما يعادل 237.65 نقطة، ليصل إلى 11,338.35 نقطة.