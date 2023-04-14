المؤشرات الأمريكية تغلق الخميس على ارتفاعات قوية وسط بيانات تباطؤ التضخم

أغلقت المؤشرات الأمريكية في بورصة وول ستريت بولاية نيويورك، على ارتفاعات قوية في جلسة الخميس بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل، مما عزز التفاؤل بأن الفدرالي قد يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحسب سي إن بي سي، كشفت البيانات التي تم إصدارها قبل بدء الجلسة تباطؤ أكثر من المتوقع في أسعار المنتجين ومطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة جاءت أعلى من الإجماع.

وكلاهما يشير إلى أن السياسة التشددية التي اتبعها الفدرالي تحقق أهدافها في كبح جماح التضخم.

ونتيجة لذلك، ارتفعت احتمالات تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع مايو المقبل إلى أكثر من 30%.

صعود المؤشرات الأمريكية

وتترقب الأسواق نتائج ثلاثة بنوك كبرى الجمعة سيتي جروب و جي بي مورجان وويلز فارجو وسط انتقال تركيز المستثمرين على ما ستقوله هذه البنوك غدًا بشأن النمو الاقتصادي المستقبلي.

وارتفع اليورو لأعلى مستوى في عام أمام الدولار خلال تعاملات الخميس، مع تزايد التوقعات بالتشديد النقدي في منطقة اليورو.

وتتزايد ترجيحات الأسواق بأن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكونوا أكثر تشددًا لفترة أطول من نظرائهم في الولايات المتحدة لكبح ارتفاع الأسعار، حيث قال بوستجان فاسلي عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي إنه يرى ضرورة الاستمرار في رفع الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.1% أو 383 نقطة عند 343.19 نقطة.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.3% ما يعادل 54 نقطة مسجلًا 4146 نقطة.

وزاد “ناسداك” بنسبة 1.99% أو 236 نقطة إلى 12.166 ألف نقطة.

وحققت أسهم التكنولوجيا في “وول ستريت” مكاسب ملحوظة اليوم، حيث صعدت أسهم “آبل” و”ألفابت” وميتا” بنسبة 3.4% و2.7% و3% على الترتيب.