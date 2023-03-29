المؤشرات الأمريكية تغلق الثلاثاء على تراجع بضغط من أسهم التكنولوجيا

أغلقت المؤشرات الأمريكية على تراجعات جماعية في جلسة الثلاثاء بضغط من أسهم التكنولوجيا بعد تصريحات هيئة تنظيمية أمريكية كبرى بشأن البنوك المتعثرة، إذ صرح مايكل بار، أكبر منظم مصرفي في الاحتياطي الفيدرالي، أمام لجنة بمجلس الشيوخ إن بنك وادي السيليكون قام بعمل “رهيب” في إدارة المخاطر قبل انهياره.

وأظهر استطلاع أن ثقة المستهلك الأميركي زادت بشكل غير متوقع في مارس ، ولكنه كشف في الوقت ذاته أن الأميركيين أصبحوا قلقين بعض الشيء بشأن سوق العمل، وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.12% أو ما يعادل 37 نقطة بعد جلستين متتاليتين من الارتفاع ليغلق عند 32394 نقطة.

أسهم التكنولوجيا

وجاء الضغط بشكل أساسي من قطاعي الصحة والتكنولوجيا اللذان انخفضا بنسبة 1.2% و 0.4% على التوالي بالتوازي مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية إلى فوق 4% في يوم الثلاثاء، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.16% ليغلق عند مستويات 3971 نقطة بضغط من قطاع التكنولوجيا الذي هبط بنحو 1%.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.45% مسجلاً ثاني تراجع يومي على التوالي إلى 11,76.08 نقطة.

وقاد التراجعات في جميع المؤشرات الأميركية سهما أبل ومايكروسوفت اللذان انخفضا بنسبة 0.4% لكل منهما.

قفز سهم على بابا بأكثر من 14% مسجلاً أعلى إغلاق له في 6 أسابيع بعد أن كشفت المجموعة عن خطتها لتقسيم أعمالها إلى ست وحدات رئيسية تغطي التجارة الإلكترونية والإعلام والسحابة.