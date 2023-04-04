المؤشرات الأمريكية تغلق الإثنين متباينة وصعود أسهم الطاقة

أغلقت المؤشرات الأمريكية على تباين في أولى جلسات الربع الثاني بعد ارتفاع مؤشرا الداو جونز وستاندرد اند بورز 500 بدعم من أسهم الطاقة ، بينما ضغطت أسهم التكنولوجيا على مؤشر ناسداك المركب.

وارتفع أسهم الطاقة بعد أن أعلنت عدة دول في أوبك + عن تخفيضات غير متوقعة للإنتاج قد تدفع أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل، وقفزت أسهم كل من تشيفرون كورب وإكسون موبيل واكسدنتال بتروليم بقوة.

صعود أسهم الطاقة

وصعد مؤشر الداو جونز بنحو 0.98% أو ما يعادل 327 نقطة ليغلق عند 33601 نقطة للمرة الأولى له في 6 أسابيع، وتصدر مؤشر الطاقة قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً في الداو جونز بعد أن قفز بأكثر من 4%، ويليه قطاع الصحة بارتفاع نسبته 2.8%.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.37% ليغلق فوق مستوي 4100 نقطة لأول مرة له في 6 أسابيع، بالمقابل انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.27% ليهبط من أعلى مستوياته في شهرين إلى 12,189.45 نقطة بضغط من قطاع التكنولوجيا الأكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة.

وتأتي هذه الارتفاعات مع اقتراب موسم أرباح الربع الأول وسط توقعات بأن تبدأ البنوك الكبرى بتقديم تقاريرها في الأسابيع المقبلة وتقدم تفاصيل حول الصحة العامة للقطاع بعد أن أثار انهيار بنك وادي السيليكون مخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية.