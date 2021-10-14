المؤشرات الأمريكية تصعد الخميس بقيادة أسهم التكنولوجيا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في وول ستريت اليوم الخميس، حيث ساعد الارتفاع في أسهم التكنولوجيا والنتائج الفصلية القوية المستثمرين على الابتعاد عن مخاوف التضخم، وفقا لوكالة رويترز.

صعود أسهم التكنولوجيا

جاء أكبر دفعة من أسماء أسهم النمو بما في ذلك شركة فيس بوك ومايكروسوفت وأمازون وتسلا وأبل وألفابت الشركة الأم لجوجل، والتي ارتفعت بأكثر من 1%.

ارتفع سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 1.3% حيث تجاوزت أرباحه توقعات السوق ، مدعوماً بتحرير الاحتياطيات لتغطية خسائر القروض.

قفزت شركة يونتيد هيلث جروب نحو 5% لتتصدر إس آند بى 500 وداو، بعد أن رفعت شركة التأمين الصحي توقعات أرباحها المعدلة للعام بأكمله على القوة من وحدة أوبتم التي تدير فوائد الأدوية.

يتوقع المحللون أن تعلن الشركات الأمريكية عن نمو أرباح ربع سنوي قوي وستركز على التعليقات الواردة من الشركات حول كيفية محاربة ارتفاع التكاليف ونقص العمالة واضطرابات سلسلة التوريد.

طلبات إعانات البطالة

في غضون ذلك ، أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بالقرب من أدنى مستوى له في 19 شهرًا الأسبوع الماضي ، في حين أظهر تقرير منفصل تسارع أسعار المنتجين بنسبة 8.6% في 12 شهرًا حتى سبتمبر.

تأتي هذه التقارير بعد يوم من ارتفاع أسعار المستهلكين بقوة في سبتمبر، مما عزز من حالة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

قال رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي جيمس بولارد إن توقعاته للاقتصاد الأمريكي صاعدة للغاية، مع وضع فرصة بنسبة 50% لاستمرار المستويات المرتفعة للتضخم.

في الساعة 10:09 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 385.38 نقطة ، أو 1.12%. عند 34763.19 نقطة.

وارتفع مؤشر إس آند بى 500بمقدار 54.02 نقطة أو 1.24٪ عند 4417.82 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 198.90 نقطة أو 1.36% إلى 14770.53 نقطة.

تقدمت جميع قطاعات إس آند بى الـ 11 الرئيسية في التداول المبكر ، حيث قادت الرعاية الصحية والتكنولوجيا المكاسب.

تعرضت أسهم البنوك لضغوط حيث تراجعت أسهم البنوك الاستثمارية مورجان ستانلي وويلز فارجو وسيتي جروب رغم من تقارير الأداء الفصلية القوية.

انخفض سهم شركة دومنينز بيتزا بنسبة 1.5% بعد أن أبلغت سلسلة البيتزا عن انخفاض مفاجئ في مبيعات المتجر نفسه في الولايات المتحدة بسبب تباطؤ الطلب على عمليات التسليم.