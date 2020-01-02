المؤشرات الأمريكية تصعد الخميس بدعم من ضخ الصين محفزات جديدة

تراجع طلبات البطالة يؤشر على انتعاش التصنيع في البلاد

بدأت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الخميس تداولات العام الجديد بالصعود إلى مستويات قياسية، وذلك بدعم من ضخ الصين محفزات جديدة لدعم اقتصادها المتباطئ، وتعزز التفاؤل بفضل تخفيف حدة التوترات التجارية وتحسن التوقعات العالمية.

تخفيض الاحتياطيات

وقال البنك المركزي الصيني، الأربعاء، إنه سيخفض حجم الأموال التي تلتزم البنوك بحيازتها كاحتياطيات.

يعد هذا الخفض هو الثامن منذ مطلع عام 2018، وتسهم هذه الخطوة في ضخ المزيد من المحفزات في الاقتصاد ودعم الأسواق العالمية.

المؤشرات الأمريكية

وارتفعت جميع المؤشرات الأمريكية الثلاث الكبرى يوم الثلاثاء.

وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوقع مع الصين اتفاقا تجاريا مبدئيا يوم 15 يناير.

وقال ترامب كذلك أنه سيسافر في وقت لاحق إلى بكين لبدء محادثات حول المرحلة التالية من الاتفاق.

التجارة محرك للسوق

وقال تيم فورست الخبير الاستثماري الرئيسي لدى شركة بوكيه كابتل بارتنرز في بطرسبورج: ستظل التجارة هي المحرك الأساسي لهذا السوق.

مؤشر داو جونز

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 187.72 نقطة أو بنسبة 0.66% ليصل إلى 28,726.16 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر أند بورز 500 بنحو 17.19 نقطة أو بنسبة 0.53% عند 3,247.97 نقطة.

مؤشر ناسداك المركب

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 77.58 نقطة أو بنسبة 0.87% ليصل إلى 9,050.29 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر أند بورز 500 ومؤشر ناسداك في آخر جلسة تداولات خلال 2019 ليحققا أكبر مكاسبهما السنوية منذ عام 2013.

وفي مقابل هذا، انتزع مؤشر داو جونز أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 2017.

إعانات البطالة

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية عن تراجع أعداد طلبات الحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي.

ويقدم هذا مؤشر إيجابي لسوق العمل الأمريكي في ظل ورود إشارات محدثة على أن الطلبات الجديدة تتجه للصعود بشكل طفيف.

قطاع التكنولوجيا

وحقق قطاع التكنولوجيا أكبر المكاسب من بين 11 قطاعا رئيسيا مدرجا في مؤشر ستاندر اند بورز 500.

وقدمت شركتي آبل وشركات الشرائح الإلكترونية أكبر دعم لهذه المكاسب.

وهبطت أسهم شركة Hanesbrands بنسبة 2% بعد ورود تقرير بتخفيض التصنيف الائتماني للشركة المختصة بتصنيع الملابس.