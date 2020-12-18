المؤشرات الأمريكية تسجل مستويات قياسية مرتفعة في تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة في ختام تعاملات الخميس لتصل إلى مستويات قياسية مرتفعة .

وذلك مع تنامي تفاؤل المستثمرين حيال إقرار تحفيز اقتصادي لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، مما ساعد الأسواق على تجاهل دلائل على الضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

يقترب قادة الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الاتفاق على حزمة مساعدة جديدة لمواجهة الأزمة التي أودت بحياة نحو 309 آلاف أمريكي وأفقدت الملايين وظائفهم، وذلك بحسب رويترز.

ويرى مستثمرون كثيرون أن التصديق على إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد بات وشيكا.

وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاعا لم يكن متوقعا في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

جاء ذلك عقب قراءة صدرت الأربعاء أظهرت تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في نوفمبر، مع استمرار تحفظ المستهلكين في الإنفاق.

وقال رايان جيانوتو، مدير الأبحاث لدى جرانيت شيرز في نيويورك، “التحفيز هو محور كل شيء اليوم وسط توقعات لمسار يفضي إلى اتفاق.”

لاقت السوق دعما أيضا من التطورات على صعيد اللقاح، إذ تنتظر مودرنا الموافقة الأمريكية على استخدام ما سيصبح ثاني لقاح معتمد في الولايات المتحدة للوقاية من كوفيد-19.

وارتفعت أسهم شركة مودرنا بنسبة 5%.

مستويات قياسية مرتفعة

وارتفعت مؤشرات ستاندرد اند بورز و داو جونز وناسداك ورسل 2000 للشركات الأصغر حجما لتصل عند الإغلاق إلى أعلى مستويات لها على الإطلاق.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 15% عام 2020 برغم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.49 بالمئة ليغلق على 30301.79 نقطة، في حين زاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.57 بالمئة مسجلا 3722.43 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.84 بالمئة إلى 12764 نقطة.

وصعد مؤشر رسل 2000 بنسبة 1.3% ليصل إلى 1978.

وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للعقارات والمواد الخام والصحة بأكثر من 1%.

وهبطت أسهم شركة الفابيت، الشركة الأم لشركة جوجل، بنسبة 1% بعد أن رفعت مجموعة من الولايات دعاوى قضائية تتهم الشركة بممارسة الاحتكار.

