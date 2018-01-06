المؤشرات الأمريكية تسجل بداية العام أعلى مستويات فى تاريخها

خالد بدر الدين حققت المؤشرات الأمريكية داوجونز، وستاندرد آند بورز 500 S&P، وناسداك مكاسب واضحة مع بداية العام الجديد، فى أفضل أسبوع منذ أكثر من عام بفضل شركات التكنولوجيا، التى دفعت هذه المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت إلى تسجيل أعلى مستويات فى تاريخها. وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر دا

خالد بدر الدين

حققت المؤشرات الأمريكية داوجونز، وستاندرد آند بورز 500 S&P، وناسداك مكاسب واضحة مع بداية العام الجديد، فى أفضل أسبوع منذ أكثر من عام بفضل شركات التكنولوجيا، التى دفعت هذه المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت إلى تسجيل أعلى مستويات فى تاريخها.

وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر داو جونز للشركات الصناعية الكبرى زاد 2.3 % ليصل إلى 25295.87 نقطة بالمئة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P لكبرى الشركات بأكثر من 2.6 % ليتجاوز 2743.15 نقطة، حين قفز مؤشر ناسداك الذى يغلب عليه شركات التكنولوجيا بحوالى 3.4 % ليسجل 7136.56 نقطة.

يرى جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالى في ولاية سانت لويس، أن مشروع قانون الضرائب، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، آواخر العام الماضي، ساعد كثيرا على رفع أسعار أسهم معظم الشركات فى الفترة الأخيرة، ومتوقع أن يدعم النمو.

أكد أن القفزة التي شهدتها الأسعار في سوق الأسهم مؤخرا استجابة منطقية لقانون الضرائب الجديد، في ضوء ما يتضمنه من خفض لمعدل ضريبة الشركات، وأن قانون الضرائب لن يؤدي إلى تضخم كبير، أو مشاكل أخرى، تتطلب معدل أسرع لزيادات فى أسعار الفائدة.

كان مؤشر داو جونز الصناعي تجاوز مستوى 25 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، الخميس الماضى، بعد قليل من بدء جلسة التداول بفضل الإعلان عن بيانات قوية للتوظيف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة، رفعت معنويات المستثمرين، وسجلت المؤشرات الرئيسية الأخرى للأسهم الأمريكية مستويات إغلاق قياسية مرتفعة جديدة، مدعومة ببيانات قوية بخصوص الاقتصاد العالمي، ما ساعد على ظهور موجة صعود في سوق الأسهم في العام الجديد.