المؤشرات الأمريكية ترتفع الجمعة بفضل تراجع أعداد الوظائف الملغاة

آبل تعتزم فتح عدد من متاجرها الأسبوع المقبل

قفزت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الجمعة وحققت مكاسب كبيرة خلال الأسبوع بعد أن أظهرت البيانات تراجع أعداد الوظائف الملغاة بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات.

المؤشرات الأمريكية ترتفع

وارتفعت جميع قطاعات مؤشر ستاندر آند بورز 500 الـ11 بقيادة قطاع الطاقة.

وأسهمت كذلك المكاسب التي حققتها أسهم شركة آبل في صعود المؤشرات بعد أن قالت آبل المصنعة لأجهزة الآي فون أن ستعيد فتح عدد من المتاجر بداية من الأسبوع المقبل.

وخسر الاقتصاد الأمريكي 20.5 مليون وظيفة في أبريل، حسب بيانات وزارة العمل الأمريكية.

وتوقع الاقتصاديون خسارة ما يقرب من 22 مليون وظيفة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.91% ليغلق عند 24,330.77 نقطة، وستاندر اند بورز 500 بنسبة 1.69% ليصل إلى 2,929.77 نقطة.

كما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.58% ليصل إلى 9,121.32 نقطة.

وانتعشت الأسهم منذ اواخر مارس صعودا من جولة بيعية حركها فيروس كورونا، بدعم من المحفزات النقدية والمالية الضخمة.

وصعد مؤشر ناسداك لشركات التكولوجيا الخميس معوضا خسائره خلال 2020.

ويراقب المستثمرون حاليا الجهود التي تبذلها عدة ولايات لتحفيز اقتصادياتها عبر تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وانتعش كذلك التفاؤل بدعم من أنباء مناقشة الممثلين التجاريين الأمريكيين والصينيين المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

وقالت الصين إنها وافقت على تهيئة الأجواء اللازمة لتنفيذ الاتفاق.

