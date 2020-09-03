بورصة وشركات

المؤشرات الأمريكية تتراجع الخميس وسط بيع أسهم شركات التكنولوجيا

تسهم خمسة من أكبر شركات التكنولوجيا بربع القيمة السوقية لمؤشر ستاندر آند بورز 500
أيمن عزام 12:24 ص, الجمعة, 4 سبتمبر 20 12:24 ص, الجمعة, 4 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت المؤشرات الرئيسية في حي المال في وول ستريت بحدة في ختام تعاملات الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم شركات التكنولوجيا.

وسجلت المؤشرات أعمق هبوط يومي لها خلال أشهر، وأظهرت البيانات الاقتصادية مخاوف بشأن التعافي الطويل والصعب.

بيع أسهم شركات التكنولوجيا

وقاد التراجع مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا بعد أن تضررت أسهم ذات الثقل مثل فيسبوك وأبل وأمازون دوت كوم ومايكروسوفت وألفا بيت.

وتم استهداف الأسهم الخمسة برهانات قوية بسبب قوة مراكز السيولة المتاحة لها واستمرار نموها برغم أزمة فيروس كورونا.  

وهي تسهم كذلك بربع القيمة السوقية لمؤشر ستاندر آند بورز 500.

وبجانب هذا، دفعت تعافي البورصة صعودا من القيعان التي بلغتها في مارس بفعل الجائحة.

وتراجع مؤشر فلادليفيا لشركات الشرائح الإلكترونية ومؤشر ستاندر آند بورز لأسهم التكنولوجيا بأكثر من 5% لكلا منها.

وجاء التراجع بعد يوم على إغلاق مؤشري ستاندر آند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة وبلوغ مؤشر داو مستوى يقل عن قمته في فبراير بنسبة 1.5%.

وجاء صعود أسهم التكنولوجيا أمس مدعوما بانتعاش آمال ضخ الدعم المالي والنقدي والمساهمة في تحقيق تعاف اقتصادي سريع.

لكن بعض المتعاملين قالوا إن المستثمرين قد أفرطوا في التفاؤل.

طلبات إعانات البطالة

وأظهرت البيانات التي صدرت في وقت مبكر من اليوم تراجع أعداد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة بوتيرة تتخطى التوقعات، وإن كانت لا تزال مرتفعة.

وأظهر مسح مستقل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأمريكي في أغسطس وسط فتور الدعم من إعادة فتح الأعمال والمحفزات المالية.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 811.33 نقطة أو بنسبة 2.79% ليصل إلى 28,289 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 125.96 نقطة أو بنسبة 3.52% ليصل إلى 3,454.88 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 598.34 نقطة أو بنسبة 4.96% ليصل إلى 11,458.10 نقطة.

وصعد مؤشر الخوف لحي المال في وول ستريت متخطيا متوسط 200 يوم ليصل إلى أعلى مستوياته خلال أسابيع.

وتراجع سهم شركة تسلا مجددا يوم الخميس بعد أن هبط بحدة ليومين على التوالي.

وارتفع سهم شركة بي.في.اتش كورب بعد أن سجلت الشركة المالكة لماركة كالفن كلاين أرباحا فصلية مفاجئة بدعم من الطلب القوي على الملابس المريحة خلال التحول إلى العمل من المنزل.

ماركة كالفن كلاين
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

الأسهم الأمريكية ترتفع الثلاثاء بقيادة شركتي أبل وزووم فيديو

أيمن عزام 12:17 ص, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

الأسهم الأمريكية ترتفع الأربعاء وسط التركيز على أسهم شركات كبرى

أيمن عزام 9:31 ص, الخميس, 27 أغسطس 20

سهم أبل يكبح إغلاق قياسي مرتفع الثلاثاء لـ «ستاندر آند بورز 500» و«ناسداك»

أيمن عزام 1:01 ص, الأربعاء, 26 أغسطس 20

الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء بضغط من خسائر للأسهم القيادية البريطانية

أيمن عزام 11:16 م, الثلاثاء, 25 أغسطس 20

الأسهم الأوروبية ترتفع الإثنين وسط آمال تطوير علاج لمرض كوفيد-19

أيمن عزام 12:00 ص, الثلاثاء, 25 أغسطس 20

مؤشر ستاندر آند بورز 500 يرتفع الجمعة بفعل بيانات جيدة

أيمن عزام 11:21 م, الجمعة, 21 أغسطس 20