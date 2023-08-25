المؤشرات الأمريكية الثلاثة تغلق الخميس متراجعة بأكثر من 1%

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة في ختام تداولات اليوم الخميس بعد افتتاحية ‏إيجابية شملت تلقي وول ستريت دعما من نتائج شركة إنفيديا الفصلية.‏

ويترقب المستثمرون انطلاق منتدى الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين في ‏جاكسون هول بولاية وايومنغ، بدءًا من اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يدلي ‏رئيس البنك “جيروم باول” بتصريحات غدا الجمعة.‏

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، كشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر عدد طلبات ‏إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 230 ألف طلب في الأسبوع ‏الماضي من 240 ألفا في القراءة السابقة بينما توقع المحللون انخفاضا عند 239 ‏ألف طلب.‏

وانخفض مؤشر طلبيات السلع الأمريكية المعمرة في يوليو بنسبة 5.2% ‏متجاوزا توقعات بتراجع نسبته 4.1%، بينما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة ‏‏0.5% أعلى من توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.‏وعلى صعيد التداولات،

انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي ومؤشر “إس آند بي 500” الأوسع نطاق المؤشر “ناسداك” في ‏الختام بأكثر من 1%، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.