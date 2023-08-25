المؤشرات الأمريكية الثلاثة تغلق الخميس متراجعة بأكثر من 1%

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة في ختام تداولات اليوم الخميس بعد افتتاحية إيجابية شملت تلقي وول ستريت دعما من نتائج شركة إنفيديا الفصلية.
ويترقب المستثمرون انطلاق منتدى الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين في جاكسون هول بولاية وايومنغ، بدءًا من اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يدلي رئيس البنك “جيروم باول” بتصريحات غدا الجمعة.
وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، كشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 240 ألفا في القراءة السابقة بينما توقع المحللون انخفاضا عند 239 ألف طلب.
وانخفض مؤشر طلبيات السلع الأمريكية المعمرة في يوليو بنسبة 5.2% متجاوزا توقعات بتراجع نسبته 4.1%، بينما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.5% أعلى من توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.وعلى صعيد التداولات،
انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي ومؤشر “إس آند بي 500” الأوسع نطاق المؤشر “ناسداك” في الختام بأكثر من 1%، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.