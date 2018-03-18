المؤسسون: حزمة صفقات مرتقبة لـ «TMS» للاستشارت القانونية

■ إضافة ذراع التمويل خلال 2028 لتحقيق التكامل ■ التحول إلى مكتب إقليمى مستقبلا واختراق أسواق الخليج وشمال أفريقيا ■ شركة دولية تتجه للاستحواذ على أصول غذائية بقيمة 150 مليون جنيه شريف عمررغم حداثة عهده فى السوق المصرية، فإن مكتب «TMS Law Firm» طه موسى وصباحى للاستشارات القانونية

■ إضافة ذراع التمويل خلال 2028 لتحقيق التكامل

■ التحول إلى مكتب إقليمى مستقبلا واختراق أسواق الخليج وشمال أفريقيا

■ شركة دولية تتجه للاستحواذ على أصول غذائية بقيمة 150 مليون جنيه



شريف عمر

رغم حداثة عهده فى السوق المصرية، فإن مكتب «TMS Law Firm» طه موسى وصباحى للاستشارات القانونية، استطاع تولى الاستشارات المالية لعدة صفقات بالسوق، وهو يخطط لترتيب تنفيذ عدة صفقات أخرى منتظرة على شركات محلية، تعمل فى مجالات متعددة مثل الصناعات الغذائية، والبتروكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس قدرة المكتب على الانتشار وزيادة حجم الأعمال.

و كشف مؤسسو المكتب، إيهاب طه، و الدكتور خالد موسى، وعمرو الصباحى – فى حوار موسع مع «المال» – عن النجاحات التى تحققت فى الفترة القليلة الماضية، والتى ظهرت فى عدة صفقات نفذت من جانب كيانات واعدة، مثل صندوق المشروعات المصرى الأمريكى، وصندوق ازدهار للاستثمار المباشر، بجانب شركة أكواير للاستثمار المباشر، بجانب امتلاك قاعدة عملاء جيدة مثل أورنج وبيبسى، ولوريال، والأهرام للمشروبات.

وأشاروا إلى أن المكتب يتولى الدفاع عن رئيس اتحاد الكرة الأفريقى السابق عيسى حياتو، فى القضية المنظورة محليا، بجانب تمثيل شركات أخرى فى نزاعات تجارية، فيما ترتب الاستشارات القانونية لتأسيس مصنعى بتروكيماويات، ومواد بناء فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

ولفت مؤسسو «TMS» إلى تفاوضهم مع عدة عملاء للقيد فى البورصة، وسعيهم إلى إضافة ذراعى التمويل والبنوك، فى إطار خطته للتكامل، وتعزيز مساعى التحول لمكتب قانونى إقليمى يخترق أسواق الخليج العربى وشمال أفريقيا.

وتأسس مكتب «TMS Law Firm» طه موسى، وصباحى للاستشارات القانونية فى 2016، وهو متخصص فى شئون الشركات والاستحواذات واستشارات سوق المال والتكنولوجيا والاتصالات والتحكيم الدولى والتقاضى.

التأسيس

فى بداية الحوار، قال إيهاب طه، أحد الشركاء المؤسسين للمكتب، إن الهدف الرئيسى لإنشاء «TMS» يعود إلى حاجة السوق المحلية لتقديم نموذج مختلف فى مكاتب الاستشارات القانونية، يعتمد على خبرة المؤسسين فى مجالات الاندماجات والاستحواذات، والخدمات القانونية لشركات التكنولوجيا والاتصالات، والتحكيم الدولى.

وأضاف أننا رأينا أن السوق المحلية لا تزال بحاجة إلى ظهور كيانات جديدة لتقديم الاستشارات القانونية، وأنه بإمكاننا الاستحواذ على حصة سوقية جيدة، من خلال الاعتماد على الخبرات الفنية للشركاء المؤسسين وفريق العمل، موضحا أن المكتب يعتمد فى تقديم الخدمة على 3 محاور رئيسية، هى الفاعلية، وبذل العناية اللازمة، وتطويع التكنولوجيا والابتكار فى تقديم الخدمات القانونية للعملاء.

ولفت إلى أن المكتب يعتزم إضافة قطاعات جديدة خلال العام الحالى، على رأسها قطاع التمويل، لتقديم كل الخدمات اللازمة للعملاء، متابعا :» نسعى خلال السنوات الثلاث المقبلة للتحول إلى مكتب إقليمى، عبر التوسع فى أسواق الخليج العربى وشمال أفريقيا».

وأكد أن المكتب يعد من أوائل المكاتب فى السوق المحلية التى تقدم الخدمات القانونية لقطاع الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات، إلى جانب تقديمه لفتاوى القانون التجارى والعمل وتسوية المنازعات، مشددا على تعاون المكتب مع العديد من المكاتب العالمية والدولية إذا لزم الأمر فى بعض الصفقات والعقود الثنائية.

نجاحات سابقة

وعن سابقة نجاحات المكتب فى الفترة التالية للتأسيس، أشار «طه» لوجود عدة عملاء لدى المكتب، على غرار شركات «أورنج» للاتصالات، وبيبسى، ولوريال والأهرام للمشروبات، «حديد عز»، «أوراسكوم للفنادق»، و«اليانس للتأمين»، وشركات السينما والترفيه التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، و«فورى» و«كونتكت»، وغيرها، وهى قاعدة عملاء يراها جيدة، نظرا لحداثة تأسيس المكتب.

و أشار إلى تولى المكتب مهام المستشار القانونى لصندوق المشروعات المصرى الأمريكى فى صفقة استحواذه على حصة من أسهم شركة أوركيديا الدوائية، والتى نتج عنها تخارج صندوق «سويكورب»، كما قام المكتب بدور المستشار القانونى لصندوق «ازدهار» فى صفقة الاستحواذ على شركة «أليو نايل» وهى من أولى صفقات المكتب.

وفى نوفمبر الماضى، أعلن صندوق المشروعات المصرى الأمريكى، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة حقوق الأقلية فى شركة «أوركيديا» للصناعات الدوائية، المتخصصة فى إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية للعيون، فى صفقة تشمل زيادة رأسمال الشركة، وتخارج صندوق «إس بى إى SPE كابيتال»، والمعروفة سابقًا بـ «سويكورب» الاستثمار المباشر.

ولفت «طه» إلى تولى مكتبه مهام الاستشارات القانونية لشركة «بلانتفوم» للصناعات الغذائية، التابعة لرجل الأعمال، حسين أبو بكر، والتى دخلت فى شراكة مع صندوق تنمية «فنشرز كابيتال»، من خلال زيادة رأسمال بقيمة 2.5 مليون دولار.

وفى يوليو الماضى، كشفت «المال» عن تنفيذ صفقة «تنمية كابيتال فنشرز» أولى صفقاتها فى السوق المصرية، بالدخول فى شراكة مع «بلانتفورم»، وضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليون دولار، فى الشركة التى تعمل فى مجال صناعة منتجات الخضراوات والفاكهة المجمدة، وتصدر النسبة الأكبر لأسواق الولايات المتحدة وأوروبا، وتملك مصنعين ببنى سويف وثالث بالسادات، ومتخصصة بالصناعات الغذائية.

وعاد «طه» ليقول إننا تولينا الاستشارات القانونية لشركة «ازدهار» فى الاستحواذ على حصة من شركة «جلوباليس» للتأجير التمويلى وتخارج «وداى دجلة» القابضة.

ومؤخرا وقعت مجموعة وادى دجلة القابضة عقدًا مع صندوق «ازدهار مصر» للشركات المتوسطة، يستحوذ بموجبها الأخير على %60 من أسهم «جلوباليس».

ويتدخل الدكتور خالد موسى، أحد الشركاء المؤسسين للمكتب، فى الحديث ليؤكد أن المكتب حاليا يمثل شركة «أكواير» للاستثمار المباشر، والتى دخلت فى تحالف مع مجموعة مستثمرين للاستحواذ على شركة تمويل القابضة» التابعة لأوراسكوم للفنادق، والتى سينتج عنها استحواذ التحالف على حصة أغلبية فى «تمويل»، كما تولى الاستشارات القانونية فى شأن «تمويل» لشركة أوراسكوم للفنادقن منذ ثمانية عشر شهرا، ويتولى حاليا ملف تسجيل العلامات التجارية التابعة للشركة.

وكانت «أوراسكوم للتنمية» قد أعلنت منذ أسابيع، عن توقيع عقود مع مجموعة من المستثمرين الدوليين والمحليين، يشمل بيع نسب استثمارها فى مجموعة شركات «تمويل»، وتحالف المساهمين مكون من شركة «تنمية فنشر كابيتال»، و«ابتكار»، و«أكواير» للاستثمار.

ولفت «موسى» إلى أن نجاح المكتب خلال الفترة القليلة الماضية، يعود إلى الخبرة العميقة للشركاء المؤسسين، ولسمعتهم الطيبة فى مجالات الأعمال والخدمات القانونية فى السوق المصرية.

مجال الإعلام

وتطرق عمرو الصباحى، أحد الشركاء المؤسسين للمكتب، إلى تولى مكتبه استشارات تأسيس شركة «آى فليكس» الماليزية، والتى تعمل فى مجال الإعلام، وترغب فى التوسع داخل أسواق الشرق الأوسط مستقبلا، وبدأت حاليا فى نقل المحتوى الإعلامى إلى عدة شركات عالمية وأتاحته فى السوق المصرية.

وأكد أن المكتب تولى الاستشارات القانونية لعدة مجالات جديدة من نوعها فى السوق المصرية، ومنها توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وحماية الملكية الفكرية للنباتات، عبر إصدار فتاوى قانونية ترتبط بالمنتجات الزراعية المصدرة من مصر.

وقال إن المكتب يتولى، للعام الثانى، تقديم الاستشارات القانونية لمهرجان الجونة السينمائى، وإعداد العقود الخاصة باستضافة النجوم العالميين، وعقود الشركات الراعية، و يتعامل باستمرار مع مختلف الوكالات الإعلانية، ومنها شركة طارق نور للإعلانات و«جى دابليو تى».

أما عن قطاع تسوية المنازعات، فيشير إلى وجود عدة قضايا تحكيمية لدى المكتب، منها دعوى مقامة من شركة إسبانية ضد شركة بترول نتيجة نزاع تعاقدى، بالإضافة إلى تمثيل شركة محلية فى مجال الطاقة فى نزاعها مع أخرى محلية فى مجال صناعة الأسمنت.

وأضاف أن المكتب يمثل عيسى حياتو، الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، فى القضية المنظورة أمام القضاء المصرى فى نزاع المنافسة الشهير، والخاص بحقوق بث المباريات الأفريقية لكرة القدم، ويتعاون مع أحد المكاتب الشهيرة فى مجال القانون الجنائى فى الدفاع عن شركة «سيستك» فى قضية انقطاع التيار الكهربائى عن المطار.

وكانت الدكتورة منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، قد اتهمت فى بلاغ «حياتو»، بمخالفة بعض مواد قانون حماية المنافسة، وإساءة استخدام حق استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، فقد أسنده إلى شركة «لاجاردير سبورت» دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.

وأشار «الصباحى» إلى أن المكتب يجرى العديد من المفاوضات مع عدد من العملاء، لاقناعهم بالقيد فى البورصة، وطرح أسهمهم فى اكتتابات عامة.

الاستثمار المباشر

ويرى الدكتور خالد موسى، أن قطاعات الصناعات الغذائية، والخدمات المالية غير المصرفية، من أبرز القطاعات الواعدة فى السوق المحلية خلال العام الحالى، وهو ما يظهر فى اهتمام رءوس الأموال بالبحث عن الفرص الجيدة، بجانب توجه شركات كبرى إلى الاستحواذ على كيانات تعمل فى هذا المجال، بالتزامن مع التغطية الجدية لطرح شركة «التوفيق» للتأجير التمويلى فى البورصة.

و كشف عن تولى المكتب الاستشارات القانونية لتأسيس تحالف بين مستثمرين عرب وشركة صينية، لإنشاء مصنع لصناعة مواد البناء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه، وسيسيطر رأس المال العربى على أغلبيتها، كما يتولى الاستشارات القانونية لتأسيس مشروع للبيتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية، لصالح أحد رجال الأعمال المحليين.

وأشار إلى أن المكتب يتولى الاستشارات القانونية لإحدى الشركات الدولية التى ترغب فى الاستحواذ على أصول شركة محلية تعمل فى مجال الصناعات الغذائية، بقيمة 150 مليون جنيه، وهناك شركة من شمال أفريقيا تأمل فى الاستحواذ على شركة تصدير منتجات بقيمة 100 مليون جنيه، لتخترق السوق المحلية لأول مرة.

وتطرق إيهاب طه، إلى تعاقد المكتب مؤخرا على تقديم الاستشارات القانونية لشركة «مصر» لرأسمال المخاطر، والتى تهتم بتمويل المصانع المتعثرة، ويتولى مهام الفحوصات النافية للجهالة للمصانع المرشحة للتمويل، بالإضافة إلى إدارة الشئون القانونية الداخلية بالشركة.

وأكد أن صدور قانون الرياضة الجديد، ساهم فى تعزيز الطفرة الاستثمارية المنتظرة فى مجال الرياضة.