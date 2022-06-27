المؤسسة الوطنية للنفط: بتروجيت المصرية تعود للعمل في حقول ليبيا بعد توقف 11 عامًا

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، وبحضور مدير إدارة الصيانة والمشاريع السيد نجمي كريم، اجتماعًا عبر الدائرة المغلقة مع رئيس شركة “بتروجيت” للبترول المهندس وليد لطفي، ومساعده السيد حسام كمال، ونائب رئيسها السيد محمد الدروي، ومدير عام التنمية بالشركة السيد أحمد فؤاد.

في مستهل الاجتماع، أعرب المهندس مصطفى صنع الله، عن سعادته بعودة شركة “بتروجيت” للعمل في ليبيا، مؤكدا عزم المؤسسة على استغلال الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها قطاع النفط الليبي، ورغبتها في إشراك “بتروجيت” ذات السمعة الحسنة، للمساهمة في إنجاز مشاريع ضخمة وفق الإمكانيات المتاحة.

وأطلع المهندس مصطفى صنع الله، مسئولي شركة “بتروجيت” على المشاريع الطموحة والخطط الواعدة التي تسعى المؤسسة لتنفيذها على الرغم من مشاكل الإقفالات ونقص التمويل، وأبرزها صيانة البنى التحتية المتهالكة، وإعادة تأهيل الحقول المدمرة، وصيانة مستودعات شركة “البريقة”.

وتمت مناقشة ما يمكن أن تقدمه الشركة في مجالات صيانة خطوط الغاز والبنى التحتية للموانئ، وإعادة تأهيل الحقول المغلقة و المصافي للنهوض بمستوى عمليات إنتاج النفط في ليبيا وزيادة معدلاته.

كما أكد مدير الصيانة والمشاريع بالمؤسسة، عزم المؤسسة على الاستفادة من خبرات “بتروجيت” في إعادة تأهيل الحقول المدمرة ومشاريع تطوير حقول الغاز بالتزامن مع تنامي الطلب عليه.

من جانبهم، أبدى مسؤولو شركة “بتروجيت” استعداد الشركة لتنفيذ هذه المشاريع، مؤكدين إعادة فتح مقرها في ليبيا، ومتابعتهم الحثية لتطوارات قطاع النفط الليبي، وأبرزها مشروع مصفاة الجنوب، متأملين المشاركة في إنجازه، ومعربين عن رغبتهم في تسخير إمكانياتهم وخبراتهم لإنجاز المشاريع المشتركة المستقبلية.