المؤسسة العلاجية : تحريك محدود فى أسعار الخدمة

عوض لـ"المال": انتهينا من دراسة لائحة الأسعار الجديدة.. والتنفيذ بعد اعتماد الوزيرأحمد صبرى كشف الدكتور علاء عوض، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بالقاهرة أنهم انتهوا من دراسة لائحة الأسعار الجديدة للخدمات المقدَّمة وتشمل العيادات الخارجية والعمليات والطوارئ والأدوية، مؤكدًا أن التنفيذ سيك

عوض لـ”المال”: انتهينا من دراسة لائحة الأسعار الجديدة.. والتنفيذ بعد اعتماد الوزير



أحمد صبرى

كشف الدكتور علاء عوض، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بالقاهرة أنهم انتهوا من دراسة لائحة الأسعار الجديدة للخدمات المقدَّمة وتشمل العيادات الخارجية والعمليات والطوارئ والأدوية، مؤكدًا أن التنفيذ سيكون بعد اعتماد وزير الصحة.





وأُنشئت المؤسسة العلاجية بالقاهرة بقرار جمهوري عام 1964، لتقدم خدمات علاجية بأسعار اقتصادية للطبقات المتوسطة، وكانت تضم 14 مستشفى، وفى عهد وزير الصحة الدكتور إسماعيل سلام قرر تحويل مستشفيات “معهد ناصر، والهرم، والعجوزة والهلال” لإنشاء أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتكون نواة الأمانة.

وأكد، فى تصريحات، لـ”المال”، على هامش افتتاح وزير الصحة معمل الجراحات الدقيقة بالمعهد القومى للتدريب أن الزيادات التى اتفق عليها محدودة، ولن تؤثر على المواطن، رافضًا ذكر نسبة الزيادة.

وأوضح أن الزيادة المقررة ستكون بنسبة تجعل المؤسسة تحقق أرباحًا مساوية لمصروفاتها حتى لا تتكبد المؤسسة خسائر تؤثر على استمرارية تقديم الخدمة، إذ لا توجد ميزانية من الدولة للمؤسسة.

وتضم المؤسسة العلاجية فى الوقت الحالى 5 مستشفيات بالقاهرة هى: هليوبوليس، ومبرة مصر القديمة، ومبرة المعادي، والقبطي، والإصلاح.