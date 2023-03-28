المؤسسة الدولية الإسلامية توقع اتفاقيتين بقيمة 725 ألف دولار لدعم المرأة المصرية

وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالنيابة عن برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) اتفاق شراكة مع جمهورية مصر العربية بهدف دعم المرأة المصرية في التجارة الدولية في قطاعي الصناعات الغذائية الزراعية والحرف اليدوية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع دولة فلسطين بهدف النهوض بالصناعات الحرفية التقليدية الفلسطينية، وقد بلغ مجموع ميزانية هذه المشاريع المعتمدة حوالي 725 ألف دولار.

وتمت توقيع الاتفاقيات خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع للجنة التنسيق الفنى لبرنامج (الأفتياس 2.0) الذي انعقد برئاسة المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ورئيس مجلس إدارة برنامج الأفتياس 2.0 ورئيس لجنة التنسيق الفني للبرنامج، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وعدد من نقاط اتصال برنامج الأفتياس 2.0.

وتم خلال الاجتماع النظر في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس 2.0). وناقشت اللجنة المشروعات المعروضة عليها للاعتماد.

وأوضح المهندس هاني سالم سنبل، أن مجموع الاعتمادات التي خصصها برنامج الأفتياس 2.0 منذ إطلاقه فى أكتوبر 2021، قد بلغ قرابة 4,7 مليون دولار أمريكي (هبات) لنحو 17 مشروعا معتمدا.

وشهد الاجتماع، توقيع اتفاقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز التجارة الدولية، الجهة المنفذة للمرحلة الثانية من مشروع المرأة فى التجارة الدولية She Trades Egypt بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، والتي ستركز على دعم مهارات التصدير لـ 100 مؤسسة مملوكة من سيدات الأعمال المصريات في قطاعي الحرف اليدوية والاغذية الزراعية وربطها بالأسواق الخارجية.

كما تم توقيع اتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، لتنفيذ مشروع النهوض بتجارة قطاع الصناعات الحرفية “التقليدية” فى دولة فلسطين بقيمة 225 ألف دولار، يهدف المشروع للحفاظ على الصناعات التقليدية وإعادة تأهيلها واستعادة قدرتها الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40% وزيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 30% إلى جانب دعم التنافسية فى السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

علما بأن هذا القطاع يشغل نحو 700 منشأة للصناعات اليدوية مقسمة على نحو 17 حرفة يدوية كالفخار والخزف والتطريز اليدوى والزجاج والسجاد اليدوى والصدف.