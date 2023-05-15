«المؤسسة الإسلامية» لتنمية القطاع الخاص تموّل «بنك البركة» بمبلغ 30 مليون دولار

وقع بنك البركة، مؤخرًا، اتفاقية تمويل مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص(ICD) بمبلغ 30 مليون دولار لصالح البنك كشريحة أولى لمدة خمس سنوات.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي أقيمت هذا العام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ويعتبر هذا التمويل متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع إمكانية زيادته في المستقبل.

وقع الاتفاقية حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة مع هاني سنبل الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة ICD كما حضر مراسم التوقيع من جانب بنك البركة مصطفى العروسي نائب الرئيس التنفيذي وكريم نامق رئيس قطاع الخزانة والمؤسسات المالية وأحمد عطية مدير عام إدارة المؤسسات المالية.



دعم القطاع الخاص

وبهذه المناسبة، أكد حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه لبنك إسلامي في مصر؛ مما يعكس ثقة المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص في بنك البركة والاقتصاد المصري بصفة عامة.

وأضاف أن البنك يمتلك حاليًا محفظة متنوعة من التمويل الأخضر والمُستدام في مجالات مثل الطاقة المُتجددة، وإدارة النفايات والتي يسعي إلى زيادتها ومضاعفتها؛ حيث يهدف إلى زيادة دعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة كما أنه لدينا مجموعة أصول ملتزمة بالاستدامة وتأثير المناخ تبلغ نحو 200 مليون جنيه.



استراتيجية بنك البركة

ويأتي هذا التمويل تماشيًا مع استراتيجية

لدعم التمويل الأخضر ولدعم مشروعات البيئة الخضراء ودعم الشركات ذات الأثر التنموي وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد المصري كما سيساهم هذا التمويل في تشجيع العملاء على الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر والذي سيكون له أثر ايجابي على الاقتصاد المصري ككل.