المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة :280 مليون دولار لمصر منذ بداية 2020

كشف المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، أن إجمالى التمويلات التى منحتها المؤسسة لمصر منذ بداية عام 2020 بلغ 280 مليون دولار.

وأشار- فى تصريحات لـ«المال» – إلى أن هذه التمويلات تم توجيهها لاستيراد سلع استراتيجية، تضمنت 980 ألف طن قمح و100 ألف طن سكر.

وقال إن هذه التمويلات جاءت فى إطار الدعم المالى تحت مظلة «مبادرة الاستجابة السريعة» الذى قدمته المؤسسة للدول الأكثر حاجة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع:» أعلنت المؤسسة فى وقت سابق عن تخصيص أموال إضافية للدعم المالى للدول الأعضاء بقيمة 550 مليون دولار تحت مظلة «برنامج الاستجابة والتعافى خلال العامين المقبلين.

وأوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى إصلاح الضرر الاجتماعى والاقتصادى الناتج عن وباء كورونا والذى من المرجح أن يستمر لفترة أطول بكثير من الفيروس ذاته.

يشار إلى أن نشاط مجموعة البنك الإسلامى للتنمية يضم 5 أذرع أساسية، الأولى نشاط المشروعات التنموية للدول الأعضاء، والثانية للقطاع الخاص، والثالثة لتمويل التجارة، والرابعة للتأمين وائتمان الصادرات، والخامسة للبحوث والتدريب.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء فى المجموعة حاليا 57 موزعة بواقع 27 فى أفريقيا، و26 فى آسيا، و2 فى أوروبا، و2 فى أمريكا اللاتينية.

ويصل رأس مال البنك المكتتب به من الدول الأعضاء حاليا إلى 150 مليار دولار، ويعتمد فى تمويلاته على قناتين هما إصدارات الصكوك، ومساهمات الدول الأعضاء، وتعد مصر من أكبر الدول الأعضاء فى البنك.

ولدى البنك حزمة من الشركاء التمويليين تشمل الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي، والصندوق الكويتى للتنمية، والصندوق السعودى للتنمية، صندوق الأوبك، والبنك الأفريقى للتنمية، والبنك الآسيوى للتنمية، والأمم المتحدة، بجانب مؤسسات دولية مثل «مليندا وبيل جيتس»، وبرنامج الملك عبدالله.