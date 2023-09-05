المؤسسة الإسلامية: دعمنا 524 مشروعا للقطاع الخاص فى الدول الأعضاء بقيمة 7.61 مليار دولار

قال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إن المؤسسة مستمرة فى دعم وتمكين القطاع الخاص فى الدول الأعضاء من أجل تحقيق مزيد من قصص النجاح وزيادة حجم الصادرات، موضحا أن المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص قدمت تمويلات لدعم وتمكين القطاع الخاص بإجمالي قيمة 7.61 مليار دولار أمريكي لـ524 مشروعا في مختلف الدول الأعضاء منذ إنشائها عام 1999م.

وأضاف عبر فيديو مسجل على صفحتها على موقع يوتيوب، تعليقا على نجاح شركة مام للصناعات الهندسية والتوريدات الكهربائية فى السوق المصرى، أن النجاح تم بعد حصولها على تمويلات من شركة إنماء للتمويل بقيمة 10 ملايين جنيه مصرى وبدعم من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وتابع :”نفخر فى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بما حققته شركة مام للصناعات الهندسية والتوريدات الكهربائية من قصة نجاح فى السوق المصري والتوسع في تصدير منتجاتها إلى عدد من الدول الإفريقية والآسيوية بعد حصولها على تمويل من شركة إنماء للتمويل التى تمتلك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حصة بها 47%.

واستطاعت شركة مام للصناعات الهندسية والتوريدات الكهربائية بجمهورية مصر العربية، تحقيق قصة نجاح كبيرة فى السوق المصرى بعد حصولها على تمويل من شركة إنماء للتمويل والتى تأسست بالشراكة بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك الاستثمار العربى وشركة أيادى للاستثمار والتنمية لتقديم خدمات التمويل بنظام الإجارة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ونشرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قصة نجاح شركة مام للصناعات الهندسية والتوريدات الكهربائية على مدار السنوات الماضية، حيث قامت شركة إنماء للتمويل بتقديم تمويل فى عام 2019 إلى شركة مام للصناعات الهندسية والتوريدات الكهربائية بقيمة 10 ملايين جنيه مصري ليساهم بشكل كبير فى تطور حجم الشركة والتوسع فى إنشاء خطوط إنتاج جديدة للوحات الكهربائية والجهد المنخفض والدخول في أسواق جديدة هذا، فضلا عن دخولها في شراكات مع شركة شنايدر إليكتريك العالمية.

شركة إنماء للتمويل

وقال طارق الفيومى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة انماء للتمويل:” قمنا بتمويل شركة مام للصناعات الهندسية والتوريدات الكهربائية سنة 2019 وتم زيادة التمويل فى عام 2022 ليبلغ حجم التمويل 10 ملايين جنيه مصرى، مشيرا إلى أن هذا المشروع من المشروعات التى تفخر شركة إنماء للتمويل بأنها قدمت لها تمويل واستطاعت تحقيق نجاح كبير والدخول فى شراكة مع احدى كبريات الشركات العلمية مثل شركة شنايدر إليكتريك.

وسرد المهندس أحمد يوسف الشريف، رئيس شركة مام للصناعات الهندسية والتوريدات الكهربائية، قصة نجاح الشركة والتى انشئت عام 1998 فى قليوب وفى عام 2005 بدأت التطوير باستقطاب آلات جديدة وفى عام 2016 أنشأت مصنعا ثانيا فى مدينة بدر وفى عام 2019 بدأت التعاون مع شركة إنماء للتمويل ومن خلالها استطاعت إنشاء خطوط إنتاج جديدة ساهمت فى تطوير الشركة بشكل كبير فى السوق المصرى.

شركة مام للصناعات الهندسية تنجح فى التصدير لأفريقيا

موضحا حجم زيادة مبيعات الشركة من ميزانية عام 2019 من 100 مليون جنيه إلى تحقيق 150 مليون جنيه عام 2020 ثم 330 مليون جنيه عام 2022، وفى عام 2023 متوقع تحقيق ما بين 550 مليون إلى 600 مليون جنيه، كما خلقت الشركة فرص عمل جديدة من 75 موظفا إلى 225 موظفا على مدار 4 سنوات، وتقوم بالتصدير إلى أكثر من دولة في افريقيا مثل السودان وجنوب السودان وجيبوتى والكونغو وتنزانيا وكينيا وأيضا فى قارة آسيا مثل سوريا والعراق.

وأشار إلى أن لدى شركة مام للصناعات الهندسية والتوريدات الكهربائية خطط للتوسع فى صناعة الجهد المتوسط وزيادة التصدير إلى السوق العالمى بالتعاون مع شركة انماء للتمويل، حيث تعمل على تركيب أكبر خط نانو سيراميك فى مصر خلال الربع الأول من عام 2024.

وقال المهندس محمد سلامة، المدير التنفيذى لشركة مام للصناعات الهندسية والتوريدات الكهربائية، إن دخول الشركة فى شراكات دولية مع مؤسسات دولية متعددة، ساهم فى الحصول على مقر للشركة فى المنطقة الصناعية بالعبور على مساحة 13 ألف متر مربع ، مشيرا إلى أن هدف الشركة الرئيسى هو خدمة قطاع الكهرباء وبالتحديد في مجال الجهد المنخفض لحماية المستفيد من أى إخطار فى الكهرباء.