المؤسسة الإسلامية تُقرض باكستان 3.285 مليار دولار

رويترزقال هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اليوم، إن المؤسسة وافقت على إقراض باكستان 3.285 مليار دولار.وأوضح :"سنزود باكستان بثلاثة مليارات دولار لتمويل أنشطة التجارة لفترة ثلاث سنوات“، مضيفا أن باقي المبلغ سيذهب لتمويل مشتريات البنزين.والمؤسسة الت

رويترز

قال هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اليوم، إن المؤسسة وافقت على إقراض باكستان 3.285 مليار دولار.

وأوضح :”سنزود باكستان بثلاثة مليارات دولار لتمويل أنشطة التجارة لفترة ثلاث سنوات“، مضيفا أن باقي المبلغ سيذهب لتمويل مشتريات البنزين.

والمؤسسة التي مقرها جدة هي ذراع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل أنشطة التجارة. وقدمت تمويلات للتجارة بقيمة 40 مليار دولار للدول الإسلامية في السنوات العشر الماضية.

وقال سنبل لرويترز على هامش مؤتمر في العاصمة التونسية: ”سنزيد التمويل لدعم أنشطة التجارة وخلق فرص التوظيف في الأعوام العشرة القادمة“. ولم يذكر تفاصيل.

وتوصلت المؤسسة هذا الأسبوع إلى اتفاق تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار مع تونس لشراء سلع أساسية للشركات العامة.

وقال سنبل إن المؤسسة أبرمت اتفاقا مع مصر قيمته 3 مليارات دولار في يناير الماضي.



