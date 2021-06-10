«المؤسسة الإسلامية» تعتزم إتاحة خطوط تمويل صادرات القطن

قال هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن مبادرة القطن الأفضل التى تم إطلاقها لإحياء تلك الصناعة فى مصر، تعتزم توفير خطوط تمويل للصادرات المحلية.

وأضاف «سنبل» لـ«المال» أن المبادرة التى أطلقت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» تتضمن تقديم المساعدات الفنية، من خلال دعم قدرات المزارعين أو العمال عبر استخدام آليات زراعة حديثة، بما يسهم فى تعزيز القطن المصرى الذى يتمتع بمكانة كبيرة عالميًا.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت اهتمامًا واسعًا بالقطن المصرى بالتوازى مع خطة إحلال وتجديد مصانع العزل والنسيج، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الوزارات المعنية لوضع خطة لاستعادة القطن المحلى مكانته العالمية مرة أخرى.

ومن ناحية أخرى، ذكر «سنبل» أن مبادرة she trade (المرأة فى التجارة الدولية) تستهدف ربط 3 ملايين سيدة بشبكتها، وتعزيز قدرتها فى إدارة أعمالها وتحسين منتجاتها ومساعدتها فى فتح أسواق إقليمية ودولية.

وأضاف أن المشروع الذى يتم تنفيذه على مدى عامين سيركز على زيادة مشاركة 50 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة للنساء المصريات فى سلاسل القيمة الموجهة للتصدير، من خلال تعزيز قدراتهن التنافسية، بالاعتماد على التكنولوجيات الرقمية. يشار إلى أن قيمة محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية تقدر بحوالى 12.5 مليار دولار، كما أن مصر وقعت اتفاقيات إطارية بقيمة 3.5 مليار دولار منذ 2018 لتمويل واردات البترول والسلع التموينية