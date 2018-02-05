المؤسسات تكثف الاكتتاب فى أدوات الدين

❏ توقعات خفض الفائدة ترفع تغطية أذون الخزانة إلى 4.6 مرة

❏ عائد سندات 10 سنوات يسجل أقل مستوى منذ 2014

❏ «المركزى» يسحب سيولة من البنوك بقيمة 180 مليار جنيه عبر الودائع الثابتة والمتغيرة



محمد سالم

كثفت المؤسسات والبنوك المحلية اكتتاباتها فى أدوات الدين المحلية (أذون وسندات الخزانة)، خلال الأسبوع الماضى، ليصعد معدل تغطية الأذون إلى متوسط %4.5 مقابل %2.6 فى الأسبوع قبل الماضى.

كان متوسط تغطية الطروحات قد هبط بشكل مفاجئ قبل 3 أسابيع ، ليسجل 1.8 مرة فقط، مقابل متوسطات بين 3 – 4 مرة فى الفترة الماضية.

ودفع الإقبال الكبير من البنوك والمؤسسات على الاكتتاب، مؤشر المال «IR» الذى يقيس متوسط العائد أذون الخزانة للتراجع بنحو 40 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1)، خلال تعاملات الأسبوع ، مسجلا %17.52 بدلا من %17.92 فى الأسبوع السابق، و هو أقل مستوى منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.

وهبط العائد على السندات للأسبوع الثالث على التوالى، وسجل عائد السندات 10 سنوات أقل مستوى من 2014 بلغ %14.7 و تراجعت الفائدة على سندات 5 سنوات إلى %14.9 وهو أقل معدل منذ مطلع 2016.

ويتزامن استمرار هبوط العائد على الأذون والسندات، مع وجود توقعات قوية لدى البنوك والمؤسسات المختلفة بإمكانية خفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، رغم الإشارات الصادرة عن صندوق النقد الدولى، بضرورة توخى البنك المركزى الحذر فيما يتعلق بخفض الفائدة، للحفاظ على النتائج التى حققها بشأن محاربة التضخم.

وصعدت معدلات الإيداع والإقراض لدى “المركزى” 700 نقطة أساس، منذ تحرير سعر الصرف، ضمن إجراءات مكافحة التضخم.

وتعقد اللجنة اجتماعها، منتصف الشهر المقبل، ويعتقد مسئولون لدى البنوك المحلية ومحللون فى مجال بنوك الاستثمار، أنه حان الوقت لخفض العائد المرتفع على العملة المحلية، لا سيما مع تراجع معدلات التضخم على أساس سنوى، وتسجيلها نسبة سالبة على أساس شهرى.

وهبط المعدل السنوى للتضخم العام، والتضخم الأساسى للحضر، للشهر الخامس على التوالى، فى ديسمبر 2017، ليسجل %21.9، و%19.9، مقابل %26، و%25.5 فى نوفمبر، على الترتيب، بعد أن بلغ المعدل السنوى للتضخم ذروته فى يوليو، عند %33، و%35.3، على الترتيب، بسبب إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.

وسجل التضخم العام معدلًا شهريًا سالبًا %0.2 فى ديسمبر 2017، أول معدل سالب له منذ ديسمبر 2015، بعد أن استقر فى الفترة بين شهرى أغسطس، ونوفمبر، 2017 عند %1.1 متأثرا خلال تلك الفترة بتعديلات أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا، التى ساهمت فى المتوسط بنسبة %44 فى المعدل الشهرى.

وحقق التضخم الأساسى المعد من جانب “المركزى” معدلا شهريا سالبا %0.37 ، فى ديسمبر، أول معدل سالب له منذ أغسطس 2015، مقارنة بمعدل شهرى %1.3 فى نوفمبر، و%0.7 فى أكتوبر، و%0.25 فى المتوسط فى أغسطس وسبتمبر.

وهبط متوسط العائد على أذون أجل 91 يوما للأسبوع الرابع على التوالى، ليصل إلى %18 الأسبوع الماضى، مقابل %19.2 قبل شهر تقريبا بمعدل انخفاض 120 نقطة أساس ، وصعد معدل تغطية طرح العطاء 4.18 مرة، من 2.4 مرة فقط فى الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13.4 مليار جنيه، من خلال 207 عروض، قبلت “المالية” نحو 7.16 مليار، بزيادة 660 مليونا، عبر 132 عرضا.

وهبط أيضا متوسط العائد على أذون أجل 182 يوما 40 نقطة أساس إلى %18.02 بدلا من %18.415 فى الطرح السابق، وزاد معدل تغطية العطاء إلى 4.8 مرة بدلا من 2.49 مرة ، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 25 مليار جنيه ، عبر 303 عروض، بينما قبلت «المالية» 45 عرضا بقيمة 9.7 مليار بزيادة 3.2 مليار عن القيمة المستهدفة.

وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 266 يوما 58 نقطة أساس إلى %17 من %17.66 فى الطرح السابق، و تزامن ذلك مع زيادة معدل تغطية العطاء إلى 4.9 مرة بدلا من 2.5 فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بنحو 17.18 مليار جنيه، من خلال 178 عرضا، قبلت منها «المالية» 84 عرضا بقيمة 7.4 مليار، وهى القيمة المستهدفة من الطرح تقريبا.

وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوما بنحو 44 نقطة أساس، مسجلا %17.11 مقابل %17.55 فى الطرح السابق، وارتفع معدل التغطية للعطاء إلى 4.5 مرة من 2.62، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.7 مليار جنيه، عبر 280 عرضا، قبلت منها «المالية» 74 فقط بقيمة 5.9 مليار جنيه ، أقل من القيمة المستهدفة من الطرح، والبالغ قيمتها 7.5 مليار جنيه.

وهبط أيضا متوسط العائد على سندات الخزانة المحلية للأسبوع الثالث على التوالى، مدفوعا بإقبال البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب.

وكان عائد أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل (السندات)، قد خسر 150 نقطة أساس خلال سبتمبر الماضى، مع إقبال المستثمرين الأجانب على تداول أدوات الدين المحلية، ليهبط من مستوى %16.5 فى أغسطس إلى %15 نهاية سبتمبر، قبل أن يبدأ رحلة صعود طفيفة فى أكتوبر ونوفمبر.

وهبط عائد السندات أجل 5 سنوات بنحو 58 نقطة أساس، مسجلا %14.86 مقابل 15.44 فى الطرح السابق، واستقر معدل تغطية العطاء عند 3.7 مرة ، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 4.6 مليار من خلال 99 عرضا، قبلت منها “المالية” 27 عرضا، بواقع 1.55 مليار بزيادة 300 مليون عن القيمة المستهدفة من الطرح.

كما هبط متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات بنحو 57 نقطة أساس، إلى %14.73 مقابل %15.31 فى الطرح السابق، رغم تراجع معدل تغطية العطاء إلى 3 مرات مقابل 4 فى الطرح السابق، وطلبت البنوك الاكتتاب بقيمة 3 مليارات جنيه عبر 74 عرضا، قبلت منها «المالية» 16 طلبا بقيمة 847 مليونا، أقل 153 مليونا عن القيمة المستهدفة.



ومع انخفاض العائد، رفعت “المالية” مستهدفها للاقتراض عبر أذون الخزانة الأسبوع الجارى إلى 30 مليار جنيه، بزيادة مليارين عن الأسبوع الماضى، تتوزع خطة الاقتراض بواقع 7 مليارات، عبر أذون 91 يوما، ونفس القيمة لأذون 182 يوما، و8 مليارات من أذون 273 يوما، و8 مليارات أيضا من أذون 364 يوما، وتعتزم طرح سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه، منها 1.5 مليار بأجل 3 سنوات، ومليار بأجل 7 سنوات.

وتبعا لاستمرار ارتفاع مستويات السيولة النقدية لدى البنوك، دشن «المركزى» عطاءين للودائع المربوطة : ثابتة ومتغيرة العائد، بقيمة 180 مليار جنيه.

ونظم البنك العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 7 أيام بسعر فائدة %19.25، وقدمت البنوك 17 عرضا بقيمة 77 مليارا، قبل البنك منها القيمة المطلوبة فقط ، بنسبة تخصيص 12.8 لكل بنك.

وطرح «المركزى» عطاء للودائع متغيرة العائد بواقع 170 مليار جنيه لكل عطاء لأجل 35 يوما، ضمن خطته لاستغلال فائض السيولة، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 203 مليار جنيه من خلال 81 عرضا بينما وافق على قيمة العطاء فقط بنحو 170 مليارا بمتوسط فائدة %19.24.

وطرح «المركزي» عبر آلية الودائع متغيرة العائد، ما يزيد عن 73 مزادا منذ 3 نوفمبر2016، حصل من خلالها على نحو 2.8 تريليون جنيه، وبلغ متوسط سعر الفائدة %18.967.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى “المركزى”، تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية، ومحاربة التضخم، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد البنك تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر2016، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.